Вышла Monster Hunter Rise: Sunbreak. Онлайн в Steam уже огромный

Онлайн в Steam уже заметно увеличился. Если после релиза в январе он колебался в районе 20-30 тыс., то в преддверии релиза Sunbreak уже увеличился до 50 тыс., а после выпуска DLC превысил отметку в 100 тыс. До рекорда на релизе, когда было почти 135 тыс., ещё далеко, но есть все шансы обновить показатель.