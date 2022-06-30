Nintendo пока не планирует возвращаться в Россию

Недавно прошла 82 встреча глав Nintendo с акционерами. В рамках мероприятия было задано множество вопросов, в том числе и про возвращение японской компании в Россию.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Все детали со встречи в своих социальных сетях собрал блогер под ником NStyles. На вопросы отвечали президент Nintendo Сюнтаро Фурукава и графический дизайнер Сатору Шибата. По их словам, возвращение в Россию пока не планируется.

Nintendo eShop находится на техническом обслуживании. Логистика приостановлена. Доля России в Nintendo низкая, а влияние страны в целом незначительное. О ситуации в Европе расскажет Шибата.

Шибата же отметил, что в Европе дела идут хорошо, а решение по Росси примут в зависимости от дальнейших действий.

Мне в какой-то степени грустно за Россию. Я бы очень хотел сказать, что мы будем делать в будущем, но это зависит от ситуации. Дела в Европе идут хорошо.