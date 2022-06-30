Как живёт российский киберспорт в условиях санкций

Лучше, чем футбол или биатлон — но проблем не избежать.

На фоне общемировых событий отечественный спорт временно оказался в глубокой изоляции: российские атлеты потеряли возможность принимать участие в международных турнирах по многим видам, в других спортсмены вынуждены выступать с серьёзными ограничениями.

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Киберспортивные компании отнеслись к командам и игрокам из России менее категорично, но определённые неудобства испытывают представители почти всех популярных дисциплин. Какие именно — попробуем разобраться.

Fortnite и FIFA — тотальный запрет

Несмотря на общую ситуацию, отдельные соревновательные видеоигры оказались полностью закрыты для геймеров из России. Прежде всего, это королевская битва Fortnite, где наши киберспортсмены порой добивались определённых успехов.

С 11 марта перспективы Ильи Toose Чернышова, Марка letw1k3 Данилова и других молодых талантов стали достоянием истории — Epic Games запретила всем жителям РФ участвовать в турнирах с денежными призами. Сейчас киберспортсмены по Fortnite могут зарабатывать только в медиа, проводя прямые трансляции и снимая обучающие видео.

Та же участь постигла игроков в FIFA 22. Да, футбольный симулятор не очень популярен как киберспортивная дисциплина, и да, наши игроки редко побеждали на глобальных чемпионатах: но теперь у них пропала хоть какая-то возможность соревноваться. После того как разработчик прекратил продавать игру в России, снизилось и число локальных турниров внутри страны.

Аналогичные решения Electronic Arts приняла и в других соревновательных играх. На чемпионат мира по Apex Legends наши команды всё же смогли попасть — но принимать участие в официальных турнирах, находясь в России, они не имеют права. За несколько дней до старта отбора игрокам пришлось вылетать в Турцию, чтобы проводить матчи оттуда: хорошо, что всё закончилось удачно.

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В теории подобные пути обхода блокировок можно будет использовать и дальше. Но далеко не каждый талантливый игрок сможет позволить себе поездку за границу, чтобы попробовать свои силы. Это означает, что в перспективе жителей РФ в дисциплине будет всё меньше: будущим киберспортсменам проще переключиться на другие королевские битвы или шутеры.

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PUBG и Valorant — частичные ограничения

Для других издателей основные риски были связаны с развитием региональных сообществ. Чаще всего Европу делили на два кластера, западный и восточный — и основу для второго составляли русскоязычные игроки и команды. Сейчас провести единый турнир для украинцев, русских и белорусов с финалом в Москве или Киеве невозможно.

В результате офис Riot Games в столице России закрыл региональные лиги по League of Legends, Valorant и другим своим играм. Аналогичное решение приняли разработчики PUBG, Rainbow Six: Siege и менее известных дисциплин.

На краткосрочной дистанции нельзя говорить о том, что эти шаги приведут к полному краху российского киберспорта в этих дисциплинах. К примеру, отдельный регион в «Лиге легенд» не очень помогал и до этого — наши геймеры предпочитают «Доту», а на турнирах по LoL в последнее время выступали ужасно. И наоборот: в PUBG или том же Apex Legends свои позиции сохранять ещё удаётся.

На топ-уровне такие санкции пока не отразились: мастерство позволяет на равных бороться с топовыми командами и в европейских чемпионатах, как это делают M3 Champions по Valorant или Northern Lights Team в PUBG. А вот начинающим коллективам из России стало играть намного труднее. Из-за отмены соревнований развиваться профессионально и зарабатывать на этом могут лишь единицы.

Правда, такие решения ограничивают не только российский киберспорт, но и всех геймеров бывшего СССР — это особенно отмечает маркетинг-менеджер Максим Дворянчиков. Он же выразил уверенность, что ограничения не продлятся слишком долго: тогда сфере киберспорта в РФ удастся обойтись минимальными потерями.

Конечно, киберспорт должен оставаться вне политики, и закрытие региональных лиг — это очень плохо как для русских, так и для украинцев. Это неправильно, такого быть не должно. Но я уверен, у нас эти дисциплины пока будут развиваться сами по себе — а когда всё это закончится, киберспорт не будет подвержен подобным санкциям.

Dota 2 и CS:GO — трудности для клубов

Наиболее лояльно к русскоязычным геймерам повела себя Valve — к счастью, именно она разрабатывает самые популярные в нашем сообществе киберспортивные игры. Площадка Steam работает почти без ограничений, а игроки в Dota 2 и Counter-Strike продолжают играть на всех глобальных турнирах.

К примеру, в эти дни проходят матчи региональной лиги Dota Pro Circuit, где друг с другом без каких-либо проблем играют коллективы с Украины, из России, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Более того — единство Dota-сообщества всё ещё позволяет киберспортсменам из разных стран выступать за смешанные команды.

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Аналогично и в CS:GO, где наиболее ярким примером является состав киевского клуба Natus Vincere с двумя россиянами. Денис electronic Шарипов сейчас и вовсе исполняет роль капитана! На Украине некоторые критикуют «рождённых побеждать» за такой подход, но руководство клуба выгонять всех русских здесь и сейчас не намерено.

Есть и обратные ситуации: новичком Team Spirit несколько дней назад стал украинец Игорь w0nderful Жданов. Прежде за «драконов» играли пятеро россиян. И точно нельзя сказать, что это исключение из правил — связи двух народов в киберспорте невероятно сильны.

Единственной проблемой для российского сообщества Dota 2 и CS:GO стали точечные санкции в отношении организаций, которые на Западе связывают с правительством России. Это потерявшая права на освещение турниров студия вещания RuHub, а также клубы Gambit Esports и Virtus.pro.

На некоторых турнирах российские команды вынуждены выступать под другими названиями и без спонсорских интеграций — примерно так, как сборная России на последних Олимпийских играх. Для коммерческих компаний это обернулось серьезными трудностями: особенно в реалиях, когда зарубежные партнёры и так отказываются от российских подопечных.

Gambit Esports, которая принадлежит оператору МТС, была вынуждена попрощаться со всеми игроками, продать очень сильный состав по CS:GO и фактически перейти в туман. Virtus.pro пока ещё держится, хотя в клубе признают серьёзные проблемы.

Увы, но найти выход и продолжить работу в формате топ-клуба мирового уровня не удаётся, несмотря на переговоры с организаторами коммерческих турниров. Вот что говорит эксперт Максим Дворянчиков:

Это политика каждой организации — к сожалению, в целом люди сейчас политизированы и потому готовы идти на такие решения.

Чемпионат.ком

В то же время остальные российские клубы выступают под прежними названиями и не испытывают видимых проблем (кроме тех же сложностей с зарубежными спонсорами). Даже партнёры «Лукойла» forZe или Team Empire. В последнее время появилось ещё несколько команд от известных букмекеров. Получается, открыть и содержать киберспортивный клуб всё же можно?

Глобальные проблемы

Ко всем внешним сложностям нужно прибавить ещё и внутренние. В ближайшее время в России не пройдет ни одного международного LAN-турнира, команды с большим трудом приглашают иностранных игроков, сложнее найти спонсоров и зарабатывать деньги.

Клубам пришлось увеличить логистические расходы — перелёт к месту проведения соревнований может занимать более суток, невероятно трудно получить визы в отдельные страны Европы и США. Team Empire пропустит ЧМ по Apex Legends, игроки в CS не смогли добраться до IEM Dallas, и, похоже, это лишь начало.