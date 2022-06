Названы все бесплатные игры PS Plus в июле

Sony анонсировала бесплатную подборку игр для стандартного PS Plus — хедлайнером стала четвёртая часть Crash Bandicoot, которая определённо понравится всем поклонникам классики.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5 и PS4)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

Начало антологии хорроров The Dark Pictures, которую создали авторы Until Dawn. Игроку предстоит управлять несколькими героями, которые попадают на корабль-призрак и пытаются выжить. Игра получилась сносной, но заметно слабее Until Dawn. Зато тут есть отличный онлайн-кооператив.