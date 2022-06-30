«М.Видео-Эльдорадо» объяснила, почему новые PlayStation 5 так дорого стоят

Накануне в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» возобновились продажи консолей PlayStation 5. Модель с дисководом стоит 79 999 рублей. Такой ценник вызвал волну возмущения у российских геймеров. Пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо» прокомментировала «Игромании» ценовую политику.
«Консоли впервые с момента старта продаж в конце 2020 года появились в свободной продаже, и несмотря на изменения логики поставок, роста стоимости логистических и других расходов, мы стремимся предложить максимально выгодное и безопасное для покупателей решение — как и на любой другой товар «М.Видео» и «Эльдорадо» дают на консоли гарантию, пользователи всегда могут обратиться в любой магазин и оформить обмен или возврат. Программа лояльности и бонусные баллы позволяют сэкономить при покупке до 50% стоимости, в том числе, это предложение распространяется и на консоли, аксессуары, игры».
Пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо»
Как ранее уже сообщалось, это будут оригинальные консоли с дисководом со всеми необходимыми документами и сертификатами соответствия, а также гарантийной поддержкой, включая обмен и возврат. Кроме того, в ближайшие дни в продажу поступят несколько видов комплектных предложений консолей Xbox.
Вероятно, что обе поставки консолей оказались в стране через параллельный импорт. Его легализовали 21 июня. В перечень попали более 50 категорий товаров от Dell, Apple, Intel и других брендов. Согласно законопроекту продукцию можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя. В страну они будут поступать альтернативными способами, а не через дистрибьютора.