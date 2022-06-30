«М.Видео-Эльдорадо» объяснила, почему новые PlayStation 5 так дорого стоят

«Консоли впервые с момента старта продаж в конце 2020 года появились в свободной продаже, и несмотря на изменения логики поставок, роста стоимости логистических и других расходов, мы стремимся предложить максимально выгодное и безопасное для покупателей решение — как и на любой другой товар «М.Видео» и «Эльдорадо» дают на консоли гарантию, пользователи всегда могут обратиться в любой магазин и оформить обмен или возврат. Программа лояльности и бонусные баллы позволяют сэкономить при покупке до 50% стоимости, в том числе, это предложение распространяется и на консоли, аксессуары, игры».