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7 часов назад

Создателя Subway Surfers выкупила швейцарская компания

Газета.Ru

Создатель самой популярной мобильной игры в мире Subway Surfers, датская студия Sybo, объявила о том, что ее покупает европейский мобильный разработчик Miniclip. Как сообщает Game Developer, точная стоимость приобретения пока неизвестна.

У самой популярной мобильной игры в мире сменился владелец
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Генеральный директор Sybo Матиас Гредал Норвиг назвал приобретение «монументальным» и отметил, что покупка Sybo стала «крупнейшей сделкой в европейских мобильных играх в 2022 году».

Мобильная игра Subway Surfers появились в App Store в 2012 году и до сих пор остается наиболее скачиваемым проектом для смартфонов. Число загрузок игры исчисляется миллиардами, а число активных пользователей Subway Surfers составляет около 30 млн в день.

Швейцарская компания Miniclip известна играми для веб-браузеров. Среди ее самых популярных проектов — 8 Ball Pool и Agar.io. В студии Sybo работает около 140 человек.

Ранее сообщалось, что пользовательский рейтинг мобильной игры Diablo Immortal на сервисе Metacritic упал до 0,5 балла из 10 возможных. Таким образом, геймеры признали ролевую игру в жанре экшн худшим проектом в истории Blizzard.

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