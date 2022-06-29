У самой популярной мобильной игры в мире сменился владелец

Создатель самой популярной мобильной игры в мире Subway Surfers, датская студия Sybo, объявила о том, что ее покупает европейский мобильный разработчик Miniclip. Как сообщает Game Developer, точная стоимость приобретения пока неизвестна.

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Генеральный директор Sybo Матиас Гредал Норвиг назвал приобретение «монументальным» и отметил, что покупка Sybo стала «крупнейшей сделкой в европейских мобильных играх в 2022 году».

Мобильная игра Subway Surfers появились в App Store в 2012 году и до сих пор остается наиболее скачиваемым проектом для смартфонов. Число загрузок игры исчисляется миллиардами, а число активных пользователей Subway Surfers составляет около 30 млн в день.

Швейцарская компания Miniclip известна играми для веб-браузеров. Среди ее самых популярных проектов — 8 Ball Pool и Agar.io. В студии Sybo работает около 140 человек.