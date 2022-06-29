Новая Battlefield может вернуться к истокам

В сети заметили вакансию на сайте EA, которая намекает на то, что в следующей Battlefield может появиться сюжетная кампания.Компания ищет дизайн-директора в студию в Сиэтле, которую возглавляет Маркус Лейто, один из создателей Halo.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В описании вакансии говорится, что новый сотрудник будет «разрабатывать концепцию» сюжетной кампании Battlefield, продумывая дизайн миссий, повествование, игровые механики и другие системы.

EA ищет на должность специалиста с более чем 10-ти летним стажем работы в индустрии в качестве директора или руководителя большой команды.