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7 часов назад

Похоже, что в следующей Battlefield появится сюжетная кампания

Игромания.ру

В сети заметили вакансию на сайте EA, которая намекает на то, что в следующей Battlefield может появиться сюжетная кампания.Компания ищет дизайн-директора в студию в Сиэтле, которую возглавляет Маркус Лейто, один из создателей Halo.

Новая Battlefield может вернуться к истокам
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В описании вакансии говорится, что новый сотрудник будет «разрабатывать концепцию» сюжетной кампании Battlefield, продумывая дизайн миссий, повествование, игровые механики и другие системы.

EA ищет на должность специалиста с более чем 10-ти летним стажем работы в индустрии в качестве директора или руководителя большой команды.

Вакансия была опубликована в феврале этого года. Новая Battlefield, по слухам, может выйти только в 2024 году. Напомним, что EA извлекла уроки после провала Battlefield 2042 и пересматривает принципы разработки Battlefield «с нуля» — работа над следующей частью уже ведётся.

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