THQ Nordic привезет на gamescom 2022 четыре проекта

Представитель THQ Nordic рассказал, что компания привезёт с собой на gamescom 2022 девять игр, причём четыре из них — ещё не анонсированы.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Судя по всему, необъявленные проекты собираются представить в рамках второй ежегодной цифровой выставки THQ Nordic, которая пройдёт 12 августа. А уже на gamescom 2022 игроки смогут познакомиться с ними поближе.

Кстати, стенд компании в этом году будет «в два раза больше», чем в 2021 году. Представитель THQ Nordic выразил надежду, что отсутствие Sony, Nintendo и других крупных представителей индустрии в итоге будет не сильно заметно.

Напомним, что Ubisoft также собирается приехать на игровую выставку, но свои анонсы пока хранит в секрете. Ожидается, что в gamescom 2022 примут участие более 250 компаний, включая Bandai Namco и Koch Media. А вот PlayStation, Activision Blizzard, Take-Two и Nintendo в этом году выставку пропустят.