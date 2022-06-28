Авторы Gotham Knights показали геймплей за Робина

Создатели Gotham Knight представили новый ролик, в котором можно увидеть способности Робина, одного из игровых персонажей. Также показали облик для мотоцикла, который дадут за предзаказ экшена.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Судя по трейлеру, Робин сможет становиться невидимым и скрытно подбираться к врагам. Во время боя герой оставляет иллюзии, которые отвлекают врагов, а также ослепляет их специальными гранатами. При передвижении персонаж сможет использовать крюк-кошку и телепортироваться на небольшие расстояния.

Ранее авторы Gotham Knights рассказали, что Готэм в кооперативном экшене будет самым большим среди видеоигр. Разработчики хотят наполнить его большим количеством активностей, среди которых стычки и задания. Также создатели сообщили, что каждый герой получит по 11 костюмов.