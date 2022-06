Пять игр, которые буквально невозможно пройти

Не так давно издательство Aspyr, выпустившее порт ремастера Knights of the Old Republic II для Nintendo Switch, официально подтвердило, что игру невозможно пройти из-за ошибки разработчиков. После одной из сюжетных катсцен игра вылетает, что ставит прохождение в тупик. Это далеко не первый подобный случай: на рассвете игровой индустрии студиям часто не хватало времени и ресурсов на полноценную проверку качества, из-за чего фатальные ошибки нередко проходили незамеченными. Мы собрали пять похожих случаев самого разного толка.

I Have No Mouth and I Must Scream

Культовый point-and-click квест I Have No Mouth and I Must Scream, созданный по мотивам одноименного рассказа американского фантаста Харлана Эллисона, страдает от крайне необычной проблемы в немецкой локализации. Дело в том, что один из главных героев игры — нацистский ученый, работавший врачом в концентрационном лагере во времена Второй мировой. Когда проект издали на территории Германии, сюжетная ветка этого персонажа (по понятным причинам) была целиком вырезана из игры… Но тем самым цензоры фактически перекрыли возможность получить лучшую концовку: в изначальной версии игры именно доктор должен принять одно из ключевых решений, которое ведет к более-менее позитивному финалу. Нет доктора — нет хэппи-энда.

Pac-Man

Из-за технических ограничений платформы оригинальная версия Pac-Man для аркадных автоматов содержит известный глитч, который прозван «ошибкой 256 уровня». Тогда разработчики в принципе не предусмотрели какую-либо концовку для игры: по задумке желтый колобок продолжает поедать точки и прятаться от призраков бесконечно, пока игрок наконец не допустит ошибку. Первые 255 уровней все работает как положено, но на 256 игра буквально разваливается на куски. Одну половину экрана занимает привычный лабиринт, а вторую — нагромождение случайных символов, не позволяющее пройти дальше. Причина кроется в компьютерной логике: игровой счетчик уровней зашифрован в качестве 8-битного интеграла, который может хранить максимум 255 чисел. Когда игрок добирается до 256 уровня, буфер переполняется, и игра пытается заполнить лабиринт слишком большим количеством фруктов — от этого все намертво зависает.

Guitar Hero II

Одна из версий Guitar Hero II стала жертвой специфического бага, который наверняка заставил многих хардкорных игроков рвать волосы на голове от злости. Видите ли, программный код игры был написан таким образом, что даже самый умелый виртуальный гитарист физически не мог сыграть более 15 нот в секунду. Само по себе это ограничение никак не мешает пройти сюжет до конца — проблема возникает, если попытаться сыграть один из бонусных музыкальных треков на максимальной сложности без ошибок. Он содержит соло, которое требует играть ноты на невозможной скорости, из-за чего песню вообще нельзя отыграть идеально. Впрочем, позднее фанаты выпустили модификацию, которая исправляет данный глитч.

Civilization VI

Civilization VI немного выбивается из общего ряда по одной простой причине — ее можно сделать непроходимой собственными руками, если изменить кое-какие настройки перед началом партии. Если отключить ограничение на количество ходов и поставить лидерство по очкам единственным критерием победы, то вы попадете в бесконечное чистилище: игра не закончится, даже когда ваша цивилизация благополучно поглотит всех соперников и захватит планету. Конечно же, это не случайная ошибка разработчиков, но вполне продуманный ход — при таких настройках Civilization VI просто превращается в творческую песочницу, где можно спокойно развивать цивилизацию в свое удовольствие.

Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth

Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth заслужила крайне противоречивую репутацию. Некоторые поклонники произведений Лавкрафта называют игру лучшей адаптацией творчества писателя, другие — практически неиграбельным недоразумением, которое губит все хорошие идеи авторов отвратительным техническим исполнением. Игра действительно содержит много различных багов, в том числе фатальных, из-за которых прохождение вполне может застопориться на мертвой точке.

Пожалуй, самый известный из них — это риф Дьявола. Во время одной из миссий главному герою нужно обстрелять культистов, проводящих магический ритуал на маленьком острове, из корабельной пушки. Проблема в том, что цели нельзя рассмотреть через пушечный прицел: если игра запущена на новых версиях Windows, проклятые культисты (и даже сам остров) просто не появятся на экране. Если вы заранее не знаете, куда стрелять, то задание нельзя выполнить. Придется либо следовать руководству по прохождению, либо устанавливать фанатский патч, который исправляет часть подобных ошибок.