Объявлена дата запуска новой карты для PUBG

Авторы PUBG: Battlegrounds провели специальный стрим, на котором представили новую карту под названием Deston, релиз которой запланирован на 13 июля.

Дестон — это карта 8-на-8, которая представляет собой заброшенную территорию, разрушенную катастрофическим ураганом. Среди локаций: большой город Риптон (Ripton) с небоскрёбами, плотина, ветряная турбина, болотная местность, арена для пейнтбола и концертная площадка с гигантской надувной курицей.

Кроме того, Дестон порадует новыми гемплейными возможностями. К примеру, игроки смогут быстро взбираться на небоскрёбы с помощью специальных верёвок, передвигаться по суше и воде на аэролглиссере, а также использовать специальный парашют во время прыжков с высоты.