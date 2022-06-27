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17 минут назад

Новая карта Deston для PUBG: Battlegrounds станет доступна&nbsp;13 июля

Игромания.руиещё 1

Авторы PUBG: Battlegrounds провели специальный стрим, на котором представили новую карту под названием Deston, релиз которой запланирован на 13 июля.

Объявлена дата запуска новой карты для PUBG
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Дестон — это карта 8-на-8, которая представляет собой заброшенную территорию, разрушенную катастрофическим ураганом. Среди локаций: большой город Риптон (Ripton) с небоскрёбами, плотина, ветряная турбина, болотная местность, арена для пейнтбола и концертная площадка с гигантской надувной курицей.

Игромания.ру

Кроме того, Дестон порадует новыми гемплейными возможностями. К примеру, игроки смогут быстро взбираться на небоскрёбы с помощью специальных верёвок, передвигаться по суше и воде на аэролглиссере, а также использовать специальный парашют во время прыжков с высоты.

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