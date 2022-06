Источники рассказали, когда EA покажет новую Need for Speed

EA уже в конце года должна выпустить первую за три года Need for Speed , но официально мы о ней практически ничего не знаем. К концу подходит июнь, а гонку так и не представили. Всё изменится в июле, сообщает инсайдер Том Хердерсон.

Про новую Need for Speed известно немного: впервые за 10 лет к разработке франшизы вернулась студия Criterion (NFS Hot Pursuit 2010, NFS Most Wanted 2012, серия Burnout), а также в производстве помогают бывшие создатели Motorstorm, DriveClub и DiRT 5.