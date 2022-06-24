В Сеть утекли детали изданий новой игры по Гарри Поттеру

В Сеть утекли детали расширений Hogwarts Legacy, из которых стало известно о раннем доступе, наборе тёмных искусств и других дополнениях. Их можно будет получить за предзаказ, либо за покупку Deluxe-издания.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Информацию нашёл пользователь Reddit под ником opalelement в HTML-файлах официального сайта Hogwarts Legacy. Кроме раннего доступа и цифровых дополнений, ролевой экшен могут выпустить в стальном кейсе в наборе с книгой и волшебной палочкой.

Какие дополнения и бонусы получит Hogwarts Legacy:

Ездовое животное Фестрал

Набор тёмных искусств

Арена тёмных искусств

Шляпа тёмных искусств

Ранний доступ на 72 часа

Мантия кельпи

Стальной кейс

Волшебная палочка с книгой

Opalelement отметил, что данные появились из-за подготовки создателей Hogwarts Legacy к объявлению даты релиза. После её огласки наборы для предзаказа выставят на сайте экшена. При этом информация может быть ошибочной, потому что при разработке комплекты могли изменить.