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8 минут назад

В Сеть утекли детали изданий Hogwarts Legacy — новой игры по Гарри Поттеру

Чемпионат.com

В Сеть утекли детали расширений Hogwarts Legacy, из которых стало известно о раннем доступе, наборе тёмных искусств и других дополнениях. Их можно будет получить за предзаказ, либо за покупку Deluxe-издания.

В Сеть утекли детали изданий новой игры по Гарри Поттеру
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Информацию нашёл пользователь Reddit под ником opalelement в HTML-файлах официального сайта Hogwarts Legacy. Кроме раннего доступа и цифровых дополнений, ролевой экшен могут выпустить в стальном кейсе в наборе с книгой и волшебной палочкой.

Какие дополнения и бонусы получит Hogwarts Legacy:

Ездовое животное Фестрал

Набор тёмных искусств

Арена тёмных искусств

Шляпа тёмных искусств

Ранний доступ на 72 часа

Мантия кельпи

Стальной кейс

Волшебная палочка с книгой

Opalelement отметил, что данные появились из-за подготовки создателей Hogwarts Legacy к объявлению даты релиза. После её огласки наборы для предзаказа выставят на сайте экшена. При этом информация может быть ошибочной, потому что при разработке комплекты могли изменить.

Релиз Hogwarts Legacy состоится до конца этого года на ПК и консолях. Ранее авторы экшена показали особенности игры на PS5.

Игры,Гарри Поттер,
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