На абордаж! Лучшие мобильные игры про пиратов

От пиратской романтики всегда веет неповторимым духом свободы. Глядя на какой-нибудь парусник так и хочется отправиться в плавание по семи морям, охотиться на морских монстров, искать спрятанные сокровища — словом, душа поет, сердце радуется. Вдвойне приятно, если есть возможность пережить эти ощущения когда угодно при помощи смартфона: на мобильниках можно найти немало отличных игр, посвященных пиратам. Мы собрали целых пять.

Фото: HeroCraft HeroCraft

Plunder Pirates

Видео дня

Plunder Pirates — неплохая вариация на тему Clash of Clans, где игроку в роли начинающего капитана предстоит развивать собственный пиратский остров. Для этого, конечно же, нужно построить хорошо защищенный форт, собрать команду мультяшных головорезов, запастись грогом и хорошенько разбогатеть — либо на штурме островов других игроков, либо на исследовании морей в поисках сокровищ.

Midoki Ltd

The Pirate: Caribbean Hunt

Если вам хочется больше морских сражений и свободы действий, то The Pirate: Caribbean Hunt — одна из лучших игр подобного рода на мобильных платформах. Это полноценная песочница, где игрок может построить карьеру пирата как заблагорассудится. Охота за сокровищами, торговые рейсы, провоз контрабанды, абордаж купеческих кораблей, сокровища — и все это в просторном открытом мире. К тому же, боевые механики и поведение кораблей довольно глубоко проработаны.

Home Net Games

One Piece: Treasure Cruise

Беседа об играх на тему пиратов никак не может обойтись без One Piece — пожалуй, главной пиратской истории последних двадцати лет. Приключения Манки Д. Луффи и пиратов Соломенной Шляпы уже много лет удерживают титул манги номер один, и за это время первоисточник не раз адаптировали в формат видеоигры. One Piece: Treasure Cruise следует сюжету манги и позволяет пережить ключевые события истории, собрав собственную команду из полюбившихся персонажей вселенной. Знание первоисточника гарантированно поможет получить больше удовольствия, но и без него игра запросто увлечет надолго.

Bandai Namco Entertainment Inc.

Tempest: Pirate Action RPG

Если вы не против толики мистики, то не стоит проходить мимо Tempest: Pirate Action RPG. Это песочница, похожая на The Pirate: Caribbean Hunt, однако здесь важную роль в пиратском ремесле играет магия и охота на мифических чудовищ, вроде Кракена или морского змея Левиафана. Помимо пушек и сабель во время абордажа на вражеский корабль спокойно можно обрушить метеоритный дождь или утащить его на дно при помощи гигантского спрута.

HeroCraft

Pirate Code

Впрочем, среди пиратских игр встречаются не только всяческие RPG. Например, Pirate Code — это сессионный многопользовательский экшен, где две флотилии по пять игроков сражаются друг против друга на море. Геймплей незамысловатый, но тактическая глубина все же присутствует: перед матчем каждый игрок выбирает капитана, который владеет уникальными способностями — щитом, отражающим вражеские выстрелы, высокомощной пушкой или временной невидимостью. То, что нужно, чтобы развеяться на перерыве за пятнадцать минут.