В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
23 минуты назад

Искусственный интеллект научили играть в популярную игру Minecraft

Ferra.ru

Специалисты OpenAI, занимающиеся созданием нейросетей, представили свой свежий проект. Ранее сеть взорвала их предыдущая разработка — технология, создающая изображения лишь на основе текстового описания, названная DALL-E.

Искусственный интеллект научили играть в Minecraft
Фото: MinecraftMinecraft

Новая нейросеть компании умеет играть в Minecraft. При этом основывается этот навык исключительно на показанных ей видеоматериалах. Что самое интересное, ролики, которые были «скормлены» нейросети, не проходили предварительную маркировку и подготовку.

В OpenAI рассказали, что точной настройке их модель способна научиться создавать алмазные инструменты. Это тот тип задач, на выполнение которых у опытных игроков уходит более 20 минут или 24 тыс действий.

Напомним, что OpenAI — это американская IT-компания, основным родом деятельности которой является разработка и лицензирование технологий на основе машинного обучения. В числе её основателей есть и Илон Маск.

Игры,Илон Маск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители