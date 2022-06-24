VK Play отдаст прибыль разработчикам игр

Площадка VK Play вводит изменения в систему распределения прибыли в рамках поддержки игровых студий. Комиссия площадки опустилась с 30% до 5%. То есть разработчики будут получать 95% дохода.

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Условия программы будут действовать как для начинающих проектов, так и для студий, которые сами приводят пользователей в игру. Помимо этого VK Play на старте будет предоставлять до 350 тысяч показов проекту, чтобы определить метрики продукта и на основании полученных данных предложить обьем дальнейшего фичеринга и трафика.

Также пресс-служба VK сообщила, что программа распространяется и на портированные на ПК мобильные игры, которые приносят разработчикам 10-15% выручки от in-app платежей.