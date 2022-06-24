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29 минут назад

VK Play анонсировала новые условия для всех разработчиков игр

Игромания.ру

Площадка VK Play вводит изменения в систему распределения прибыли в рамках поддержки игровых студий. Комиссия площадки опустилась с 30% до 5%. То есть разработчики будут получать 95% дохода.

VK Play отдаст прибыль разработчикам игр
Фото: Игромания.рИгромания.р

Условия программы будут действовать как для начинающих проектов, так и для студий, которые сами приводят пользователей в игру. Помимо этого VK Play на старте будет предоставлять до 350 тысяч показов проекту, чтобы определить метрики продукта и на основании полученных данных предложить обьем дальнейшего фичеринга и трафика.

Также пресс-служба VK сообщила, что программа распространяется и на портированные на ПК мобильные игры, которые приносят разработчикам 10-15% выручки от in-app платежей.

Площадка VK Play появилась в апреле этого года и уже объединяет 12 тыс проектов в каталоге игр. Также пользователям доступен облачный гейминг. Помимо этого на площадке можно проводить стримы и киберспортивные турниры. До конца года функционал должен расшириться новыми сервисами и возможностями.

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