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35 минут назад

На украинского комментатора V1lat могут завести уголовное дело в России

Чемпионат.com

Украинский киберспортивный комментатор Виталий V1lat Волочай опубликовал новый пост в своём «Телеграме», в котором рассказал, что на него подали запрос в следственный комитет РФ с просьбой оценить высказывания и действия на предмет «экстремизма и влияния на подростковые умы российских подростков».

На украинского комментатора могут завести уголовное дело в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Комментатор опубликовал ответное письмо от СК РФ, в котором ведомство отметило, что все изложенные факты будут проверены и учтены в ходе расследования. Волочай известен своими резкими высказываниями в сторону россиян — особенно после начала последних событий на Украине. Судя по всему, на украинского комментатора действительно заведут уголовное дело в России.

24 марта «ВКонтакте» уже заблокировала официальную группу V1lat по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

Игры,Следственный комитет,Генпрокуратура РФ,
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