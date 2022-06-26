Лучшие игры о пиратах на ПК и консоли: от Black Flag до «Корсаров»

Пожалуй, каждый из нас когда-нибудь задумывался о том, каково это — быть идеальным пиратом. Бороздить моря на большом парусном корабле, отправляться на поиски сокровищ по древним картам, чувствовать холодный морской бриз и соленый воздух в волосах… Эта романтика уже давно не дает покоя разработчикам видеоигр — просто взгляните на нашу подборку.

Фото: Ubisoft Ubisoft

Assassin’s Creed IV: Black Flag

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Несмотря на то, что к 2013 году публика порядком утомилась от ежегодных продолжений Assassin’s Creed, четвертая часть моментально восстановила репутацию разработчиков и вдохнула во франшизу новую жизнь. Black Flag была абсолютно не похожа на предыдущие игры серии: она стала полноценным пиратским приключением, задвинувшим бесконечный конфликт ассасинов и тамплиеров далеко на второй план. На первый же план вышли поиски сокровищ, моряцкие песни, морские сражения и абордаж — словом, все прелести пиратской жизни.

Ubisoft

Sea of Thieves

Sea of Thieves прошла непростой путь. Первое время проект был, пожалуй, самым ожидаемым эксклюзивом для Xbox One. Полноценная песочница, где игроки могут сколотить собственную банду пиратов, бороздить неизведанные моря, раскапывать сокровища, грабить чужие корабли… Но на релизе оказалось, что все эти вещи захватывают не так сильно, как хотелось бы — при своих гигантских размерах игра неожиданно быстро надоедала. Студии Rare потребовались годы контентных обновлений, чтобы привести проект в порядок, но оно того стоило: сейчас его не стыдно посоветовать любому поклоннику пиратской темы — особенно при игре в кооперативе.

Horizon’s Gate

Horizon’s Gate переносит все, за что мы любим игры о пиратах, в формат полноценной тактической RPG. Не дайте примитивной пиксельной графике себя обмануть: в плане глубины и свободы действий игра спокойно даст фору многим крупнобюджетным проектам. Здесь можно исследовать открытый мир по морю или на суше, собрать собственный флот, заниматься торговлей, промышлять старым добрым грабежом… Иными словами, если вам нужен продуманный симулятор морского капитана с неглупыми пошаговыми сражениями, Horizon’s Gate практически вне конкуренции.

Rad Codex

Pillars of Eternity II: Deadfire

Сиквел Pillars of Eternity свернул в довольно неожиданное русло. Если первая игра цикла была классическим эпик-фэнтези, то вторая внезапно взяла курс на лихие пиратские приключения, где команда буканьеров преследует сбежавшее божество на экзотическом архипелаге. Многие фанаты серии восприняли столь резкую смену настроения в штыки: Pillars of Eternity II провалилась в продаже несмотря на хорошие отзывы критиков. Впрочем, это совсем не означает, что игра не заслуживает внимания. В конце концов, игровой индустрии остро не хватает толковых игр про пиратов вне зависимости от жанра, и в этом плане Deadfire вполне компетентна.

Obsidian Entertainment

Серия Monkey Island

Детище LucasArts и легендарного Рона Гилберта по-прежнему считается одним из лучших point-and-click квестов в истории видеоигр. Серию до сих пор помнят, любят и приводят в пример новым поколениям разработчиков — и неспроста. Приключения юного пирата Гайбраша Трипвуда пронизаны добрым юмором, недюжинной фантазией и теплом, которые крайне тяжело найти в современных играх. Если вы еще не видели серию Monkey Island, сделайте себе одолжение — велики шансы, что она станет одной из ваших любимых.

LucasArts

«Капитан Клык»

Большинство геймеров знает студию Monolith Productions по Blood, F.E.A.R., серии Condemned и относительно недавней дилогии Middle-earth, но одной из первых игр команды была Claw — на территории РФ она издавалась под названием «Капитан Клык». Это был двухмерный рисованный платформер о коте-пирате, который отправляется на поиски магического медальона, способного подарить своему владельцу девять жизней. Игра не добилась большой популярности на зарубежном рынке из-за того, что все внимание перетягивали на себя более модные трехмерные проекты, но это не помешало проекту заслужить культовый статус в узких кругах. Стильная графика, проработанный геймплей и левелдизайн, высокая сложность — в общем, попробуйте, если любите платформеры. Вы вряд ли разочаруетесь.

Monolith Productions

«Корсары»

Наконец, всякий раз, когда речь заходит о пиратах, нельзя не вспомнить про «Корсаров»: амбициозный отечественный проект, который долгое время был главной игрой, посвященной пиратской романтике. Причем не только на родине, но и за рубежом. На фоне многих других игр начала нулевых «Корсары» поражали размахом: игрок мог построить карьеру главного героя как заблагорассудится. Подрабатывать торговлей, выполнять задания для одной из трех морских держав, поступить на государственную службу, настраивать собственный корабль и подбирать команду, участвовать в морских сражениях… Сейчас обилие возможностей, наверное, уже не так впечатляет, но тогда игра производила великолепное впечатление. Настолько, что поклонники до сих пор надеются на возвращение серии.