Новый PS Plus запустили в Европе. В России он почти не работает

Сегодня в Европе и России запустился новый PS Plus. Однако у нас премиальный сервис всё же работает со множеством ограничений, поскольку в российской PS Store творятся непонятные вещи.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Если зайти во вкладку PS Plus, то там действительно будет новое оформление. Говорится о нововведениях для подписки, а вот как выглядит главный экран теперь.

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Примечательно, что в российском PS Store нет разделения на категории, где были бы перечислены классические игры с PS1, PS2 и PSP, триалы крупных релизов и сама коллекция для PS4 и PS5. В магазине пока что вообще доступен только базовый PS Plus, цены тоже с него. Если перейти в аккаунт другой страны, то там сходу можно переключать тарифы и посмотреть их цены, а в России такого нет.

Цены представлены только за базовый PS Plus

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Если вбить в поиске какую-нибудь классическую игру, например Syphon Filter, то в PS Store она найдётся без проблем. Её можно даже купить за 719 рублей. На этой же странице нам предлагают подписаться на сервис для получения игры по подписке, но при попытке вылетает ошибка.

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Также мы обратили внимание, что у некоторых игр действительно появился значок PS Plus. Это значит, что они доступны по PS Plus. Такая отметка появилась, например, у «Стражей Галактики». Можно увидеть на скриншоте ниже.

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Ситуация странная. Новый PS Plus вроде бы и запустили в России, однако пока что в PS Store доступен только базовый тариф, а при попытке оформить подписку выдаёт ошибку. Сама Sony, естественно, ситуацию никак не комментирует.

Для сравнения: в турецком аккаунте PS Plus все работает без проблем, есть чёткое разделение на разделы, разные тарифы, отдельная плашка с классическими играми и другое.

Вот как должен выглядеть новый PS Plus

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