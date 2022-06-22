Если хочется пострелять: лучшие новые шутеры 2021-2022 года

Шутеры — один из древнейших видеоигровых жанров, который вряд ли когда-нибудь потеряет актуальность. Всем нам иногда хочется просто выключить мозг и выпустить пар после тяжелого дня. Или наоборот, бросить себе вызов, который никак не получится найти где-либо еще. Мы подготовили небольшой список лучших шутеров 2021-2022 года — крупнобюджетных, независимых, ностальгических и современных.

Фото: Xbox Game Studios Xbox Game Studios

Nightmare Reaper

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Nightmare Reaper — амбициозный шутер на модифицированном движке оригинальных Doom, который сочетает старомодный геймплей и более современные веяния, вроде процедурной генерации и элементов roguelike. Главной героине предстоит пройти через кошмарные миры собственных сновидений, чтобы выяснить, почему она заперта в психлечебнице и что происходит на самом деле. Много разнообразного контента, кровавые перестрелки, старая добрая спрайтовая графика — в общем, то, что доктор прописал, если вас накрыла ностальгия.

Blazing Bit Games

Turbo Overkill

Хотя Turbo Overkill вышла в ранний доступ Steam всего пару месяцев назад, игра ощущается практически готовой — настолько хорошо все работает. Это высокоскоростной, нарочито дурацкий шутер о суровом наемнике будущего, который вершит правосудие, распиливая киборгов на куски бензопилой… Прямо в подкате, потому что бензопила встроена в протез ноги. Если такой главный герой вам по душе, то, поверьте, вживую игра ощущается великолепно. Turbo Overkill имеет все шансы стать современной классикой жанра.

Apogee Entertainment

Ready or Not

Тактический шутер Ready or Not — идейный потомок почившей серии SWAT, где игрок командовал отрядом спецназа в крайне непростых ситуациях: штурмы бандитских убежищ, освобождение заложников, ограбления банков и так далее. Игра делает акцент на реализм происходящего и высокое напряжение. Один выстрел может оказаться фатальным, одна ошибка способна погубить весь отряд — или жизни гражданских. Пока проект пребывает на стадии раннего доступа, но, в принципе, там и сейчас есть, на что посмотреть.

VOID Interactive

Severed Steel

Severed Steel оказалась одной из главных инди-сенсаций прошлого года. Безумно стильный акробатический шутер, где главная героиня, словно протагонист фильмов Джона Ву, уничтожает орды противников, постоянно находясь в движении. Причем трюки на высоких скоростях нужны не только для зрелищности: пока героиня скользит в подкате или бежит по стене, вражеские выстрелы бьют мимо цели — для того, чтобы выжить, нужно импровизировать. Такого качественного слоу-мо в видеоиграх не было, пожалуй, со времен Max Payne.

Digerati

HROT

Если вы скучаете по серо-буро-коричневым временам первых Quake, попробуйте HROT — мрачный шутер в антураже коммунистической Чехословакии, захваченной жуткими монстрами. На фоне прочих ностальгических проектов игра отличается по-настоящему высокой сложностью, стоящей на грани самого настоящего survival horror. Патроны и аптечки всегда в дефиците, уровни всегда комплексные и крайне запутанные, враги никогда не дают передышки. Иными словами, это эквивалент советской депрессии в формате видеоигры. Развлечение на любителя.

Spytihněv

Back 4 Blood

Когда многие уже совсем отчаялись увидеть хоть какое-то продолжение серии Left 4 Dead, студия Turtle Rock, основанная создателями франшизы, представила Back 4 Blood — духовную наследницу легендарного зомби-шутера. Все тот же кооператив на четырех игроков, все тот же отстрел живых мертвецов, совместное прохождение сюжетных кампаний, убежища: ключевые идеи оригинала переехали в игру практически без изменений. Жаль только, что от старого соревновательного режима авторы отказались в пользу коротких матчей на выживание.

Warner Bros. Interactive Entertainment

Far Cry 6

Серия Far Cry продолжает придерживаться золотой формулы, найденной разработчиками еще в третьей части. Главный герой попадает в экзотическую локацию, где борется против обаятельного злодея, подмявшего под себя весь регион. Far Cry 6 поставила на эти роли вымышленную южноамериканскую республику и жестокого диктатора в исполнении актера Джанкарло Эспозито. Если вы соскучились по безумию и готовы принять тот факт, что серия откровенно не стесняется повторять себя, то игра способна доставить море удовольствия — как и предыдущие части.

Ubisoft

Halo Infinite

Выход Halo Infinite на ПК произвел настоящий фурор. Игра разорвала все чарты, неделями не покидала топы одновременного онлайна и вообще выглядела чуть ли не лучшим сетевым шутером последних лет. Конечно, когда шумиха немного поутихла, публика постепенно примолкла, но это никак не умаляет достижений разработчиков. Если смириться с медленным выпуском нового контента, Halo Infinite — отличный соревновательный шутер. Качественный, дорогой и неглупый, но при этом абсолютно бесплатный. И хорошо, что так: сюжетная кампания, за которую авторы просят заплатить деньги, получилась спорной.

Xbox Game Studios

Destiny 2: The Witch Queen

Франшиза Destiny постоянно проходит один и тот же круговорот событий. На релизе обе игры серии хвалили, но спустя пару месяцев вместо комплиментов начинала звучать шквальная критика. Игроки и журналисты наперебой хоронят проект, однако затем внезапно появляется крупное дополнение, которое резко восстанавливает репутацию авторов. Для первой Destiny таким расширением было The Taken King, для второй — Forsaken и недавнее дополнение The Witch Queen. Без шуток, ради истории Королевы-ведьмы действительно стоит вернуться в игру, каким бы долгим ни был перерыв: неожиданно интересный сюжет и грамотные изменения в механиках оправдывают покупку.

Bungie

Sniper Elite 5

Серия Sniper Elite демонстративно отказывается уходить на покой: каждый раз, когда кажется, что авторы окончательно исчерпали запал франшизы, она возвращается с новыми силами. Недавняя Sniper Elite 5 многим показалась приятным сюрпризом. Хотя от игры никто не ожидал великих свершений, она решительно вдохнула в привычный игровой процесс новую жизнь. К тому же, наблюдать за тем, как снайперская пуля в замедленной съемке попадает точно в цель, никогда не надоедает.