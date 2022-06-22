Если хочется пострелять: лучшие новые шутеры 2021-2022 года

Шутеры — один из древнейших видеоигровых жанров, который вряд ли когда-нибудь потеряет актуальность. Всем нам иногда хочется просто выключить мозг и выпустить пар после тяжелого дня. Или наоборот, бросить себе вызов, который никак не получится найти где-либо еще. Мы подготовили небольшой список лучших шутеров 2021-2022 года — крупнобюджетных, независимых, ностальгических и современных.
Nightmare Reaper — амбициозный шутер на модифицированном движке оригинальных Doom, который сочетает старомодный геймплей и более современные веяния, вроде процедурной генерации и элементов roguelike. Главной героине предстоит пройти через кошмарные миры собственных сновидений, чтобы выяснить, почему она заперта в психлечебнице и что происходит на самом деле. Много разнообразного контента, кровавые перестрелки, старая добрая спрайтовая графика — в общем, то, что доктор прописал, если вас накрыла ностальгия.
Хотя Turbo Overkill вышла в ранний доступ Steam всего пару месяцев назад, игра ощущается практически готовой — настолько хорошо все работает. Это высокоскоростной, нарочито дурацкий шутер о суровом наемнике будущего, который вершит правосудие, распиливая киборгов на куски бензопилой… Прямо в подкате, потому что бензопила встроена в протез ноги. Если такой главный герой вам по душе, то, поверьте, вживую игра ощущается великолепно. Turbo Overkill имеет все шансы стать современной классикой жанра.
Тактический шутер Ready or Not — идейный потомок почившей серии SWAT, где игрок командовал отрядом спецназа в крайне непростых ситуациях: штурмы бандитских убежищ, освобождение заложников, ограбления банков и так далее. Игра делает акцент на реализм происходящего и высокое напряжение. Один выстрел может оказаться фатальным, одна ошибка способна погубить весь отряд — или жизни гражданских. Пока проект пребывает на стадии раннего доступа, но, в принципе, там и сейчас есть, на что посмотреть.
Severed Steel оказалась одной из главных инди-сенсаций прошлого года. Безумно стильный акробатический шутер, где главная героиня, словно протагонист фильмов Джона Ву, уничтожает орды противников, постоянно находясь в движении. Причем трюки на высоких скоростях нужны не только для зрелищности: пока героиня скользит в подкате или бежит по стене, вражеские выстрелы бьют мимо цели — для того, чтобы выжить, нужно импровизировать. Такого качественного слоу-мо в видеоиграх не было, пожалуй, со времен Max Payne.
Если вы скучаете по серо-буро-коричневым временам первых Quake, попробуйте HROT — мрачный шутер в антураже коммунистической Чехословакии, захваченной жуткими монстрами. На фоне прочих ностальгических проектов игра отличается по-настоящему высокой сложностью, стоящей на грани самого настоящего survival horror. Патроны и аптечки всегда в дефиците, уровни всегда комплексные и крайне запутанные, враги никогда не дают передышки. Иными словами, это эквивалент советской депрессии в формате видеоигры. Развлечение на любителя.
Когда многие уже совсем отчаялись увидеть хоть какое-то продолжение серии Left 4 Dead, студия Turtle Rock, основанная создателями франшизы, представила Back 4 Blood — духовную наследницу легендарного зомби-шутера. Все тот же кооператив на четырех игроков, все тот же отстрел живых мертвецов, совместное прохождение сюжетных кампаний, убежища: ключевые идеи оригинала переехали в игру практически без изменений. Жаль только, что от старого соревновательного режима авторы отказались в пользу коротких матчей на выживание.
Серия Far Cry продолжает придерживаться золотой формулы, найденной разработчиками еще в третьей части. Главный герой попадает в экзотическую локацию, где борется против обаятельного злодея, подмявшего под себя весь регион. Far Cry 6 поставила на эти роли вымышленную южноамериканскую республику и жестокого диктатора в исполнении актера Джанкарло Эспозито. Если вы соскучились по безумию и готовы принять тот факт, что серия откровенно не стесняется повторять себя, то игра способна доставить море удовольствия — как и предыдущие части.
Выход Halo Infinite на ПК произвел настоящий фурор. Игра разорвала все чарты, неделями не покидала топы одновременного онлайна и вообще выглядела чуть ли не лучшим сетевым шутером последних лет. Конечно, когда шумиха немного поутихла, публика постепенно примолкла, но это никак не умаляет достижений разработчиков. Если смириться с медленным выпуском нового контента, Halo Infinite — отличный соревновательный шутер. Качественный, дорогой и неглупый, но при этом абсолютно бесплатный. И хорошо, что так: сюжетная кампания, за которую авторы просят заплатить деньги, получилась спорной.
Франшиза Destiny постоянно проходит один и тот же круговорот событий. На релизе обе игры серии хвалили, но спустя пару месяцев вместо комплиментов начинала звучать шквальная критика. Игроки и журналисты наперебой хоронят проект, однако затем внезапно появляется крупное дополнение, которое резко восстанавливает репутацию авторов. Для первой Destiny таким расширением было The Taken King, для второй — Forsaken и недавнее дополнение The Witch Queen. Без шуток, ради истории Королевы-ведьмы действительно стоит вернуться в игру, каким бы долгим ни был перерыв: неожиданно интересный сюжет и грамотные изменения в механиках оправдывают покупку.
Серия Sniper Elite демонстративно отказывается уходить на покой: каждый раз, когда кажется, что авторы окончательно исчерпали запал франшизы, она возвращается с новыми силами. Недавняя Sniper Elite 5 многим показалась приятным сюрпризом. Хотя от игры никто не ожидал великих свершений, она решительно вдохнула в привычный игровой процесс новую жизнь. К тому же, наблюдать за тем, как снайперская пуля в замедленной съемке попадает точно в цель, никогда не надоедает.