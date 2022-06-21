Activision рассказала, почему отменили ремейки Tony Hawk's Pro Skater 3/4

В 2020 году студия Vicarious Visions выпустила Tony Hawk's Pro Skater 1+2 — ремейки двух частей культовой серии Tony Hawk про скейтбординг и всё, что с ним связано. Проект очень высоко оценили игроки и критики за детально воссозданный классический геймплей и внимание к деталям. Казалось бы, путь команды ясен — Vicarious Visions продолжает выпускать ремейки дальнейших игр серии, а фанаты счастливы, но не всё так просто.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Во время недавнего стрима на Twitch Тони Хоук заявил, что студия действительно должна была заняться 3 и 4 частями культовой серии. Однако примерно в этот момент произошло слияние Vicarious Visions и Blizzard, после чего первая переключилась на работу над ремейком Diablo 2. Затем Pro Skater 3 + 4 хотели отдать какой-нибудь другой команде, но не сложилось — Acitivision не нравились предложения сторонних студий.