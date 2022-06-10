В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
1 час назад

Источники: 110 Industries работает над игрой по «Бегущему по лезвию»

Чемпионат.com

По данным инсайдера Тома Хендерсона, издатель 110 Industries открыл новую студию в Швейцарии — она займётся игрой по «Бегущему по лезвию». Журналист уже видел первый тизер-трейлер, который в скором времени должны представить публике.

Источники: 110 Industries работает над игрой по «Бегущему по лезвию»
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Никаких деталей пока нет, проект в данный момент находится на ранней стадии разработки. Игра по «Бегущему по лезвию» должна выйти приблизительно в 2025 году. За разработку отвечает в том числе сооснователь Electronic Arts Трип Хокинс.

Издательство 110 Industries основали в 2017 году российские бизнесмены Сергей Колобашкин и Антон Полетаев. За пять лет компания не выпустила ни одной крупной игры, однако анонсировала несколько проектов: экшен Wanted: Dead должен выйти в 2022 году, файтинг Vengeance is Mine заявлен на 2023-й.

Игры,Том Хендерсон,Антон Полетаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители