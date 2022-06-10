Источники: 110 Industries работает над игрой по «Бегущему по лезвию»

По данным инсайдера Тома Хендерсона, издатель 110 Industries открыл новую студию в Швейцарии — она займётся игрой по «Бегущему по лезвию». Журналист уже видел первый тизер-трейлер, который в скором времени должны представить публике.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Никаких деталей пока нет, проект в данный момент находится на ранней стадии разработки. Игра по «Бегущему по лезвию» должна выйти приблизительно в 2025 году. За разработку отвечает в том числе сооснователь Electronic Arts Трип Хокинс.