Аналитики: акции CD Projekt продолжают стремительно падать

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Аналитики вновь выразили уверенность, что стоимость акций CD Projekt будет снижаться. По данным Bloomberg, CD Projekt в настоящее время имеет одну рекомендацию «покупать», шесть «держать» и 16 «продавать».

Заметное падение в цене началось после неудачного выхода Cyberpunk 2077, тогда стоимость акций просела на 73,8%. Ещё в конце мая этого года стоимость одной акции составляла 115,7 злотых или 26,9 долларов. Теперь же их можно купить по цене ниже 100 злотых ($23,39) за штуку.

В последний раз, сегодня днём, аналитики Bank of America понизили целевую цену акций CD Projekt до 55 злотых и считают, что цена будет «хуже рынка». В целом эксперты не видят потенциала в крупных дополнениях к Cyberpunk 2077.

В марте студия приняла решение остановить продажи всех своих игр в России и Беларуси из-за военной спецоперации России в Украине. Такое решение компании повлияло на стоимость акций. Тогда за сутки их ценник упал более чем на 10 процентов.

Аналитики назвали три причины падения: пятикратное снижение прибыли и выручки по сравнению с 2021 годом, низкие продажи Cyberpunk 2077 и приостановка деятельности в России и Беларуси.