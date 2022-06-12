Пять игр, похожих на запрещенную Clash of Clans

После того, как авторы популярной мобильной стратегии Clash of Clans заблокировали проект на территории РФ, перед российскими игроками встал вопрос — и что теперь? Некоторые обходят региональные ограничения при помощи VPN-сервисов, но значительная часть аудитории так и осталась без доступа. Впрочем, Clash of Clans — далеко не единственная достойная игра своего рода. В Google Play и App Store можно найти немало других представителей жанра, которые хоть и вдохновлены работой студии Supercell, но все же предлагают свои идеи.

Фото: Supercell Supercell

DomiNations

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DomiNations — это своеобразный гибрид механик Clash of Clans и Sid Meier’s Civilization, над которым работал ведущий дизайнер ранних частей серии (вроде Alpha Centauri). Игроку точно так же предстоит отстраивать собственную базу, нанимать войска и отправляться в набеги на чужие владения, но не в качестве правителя маленького королевства. Здесь под вашим контролем находится целая цивилизация, которая пройдет долгий путь от каменного века до современности, постепенно изучая все более продвинутые технологии. Самое то, если вы соскучились по реальной истории.

Big Huge Games, Inc.

Plunder Pirates

Plunder Pirates переносит классический геймплей Clash of Clans в пиратский антураж со всеми вытекающими. На просторах семи морей главная валюта — это грог, а для постройки собственной Тортуги понадобятся не только золото, но и команда легендарных головорезов, готовых взять соседние острова штурмом. Впрочем, Plunder Pirates разнообразит привычный для жанра игровой процесс оригинальными идеями. Так, помимо строительства адмиралу пиратской флотилии предстоит исследовать водный мир в поисках сокровищ, новых кораблей, торговых караванов для абордажа и морских чудовищ.

Midoki Ltd

Castle Clash: World Ruler

Castle Clash — один из самых популярных аналогов Clash of Clans, который развивается уже на протяжении почти десяти лет. За это время игра получила столько нового контента, что авторы даже несколько раз сменили подзаголовок проекта: глядя на список механик и режимов игры это можно понять. Castle Clash предлагает командные сражения, сложные задания на одного игрока, кооперативные миссии, глобальные состязания и многое другое.

IGG.COM

Jungle Heat: War of Clans

Поклонникам старомодных боевиков эпохи Сталлоне, Шварценеггера и Чака Норриса наверняка понравится Jungle Heat: стратегия о группе наемников, которая пытается разбогатеть на конфликте в маленькой банановой республике. Пожалуй, в плане оригинальных механик она способна предложить не так много интересных вещей, как другие игры жанра, но чувство юмора и отсылки к экшен-фильмам восьмидесятых компенсируют этот недостаток. Более того, Jungle Heat — одна из самых простых и доступных представительниц своей категории. Игра незамысловатая, но затягивающая.

ADVGO42 LTD

Stick War: Legacy

Если вы вдруг застали времена мультиков на Flash, где схематичные палочные человечки стильно дрались против орд таких же человечков, то Stick War: Legacy вызовет приятную волну ностальгии. Это стратегия немного иного толка: во время сражений войска можно контролировать напрямую, вплоть до отдельных юнитов, из-за чего тактика играет гораздо более важную роль. Конечно, игроку все еще нужно следить за ресурсами, но они отходят на второй план. Главное — красочные, слегка абсурдные битвы и визуальные шутки.