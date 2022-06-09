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14 минут назад

Цена The Callisto Protocol в Steam выросла втрое

Игромания.ру

Сегодня мы писали, что в Steam появилась возможность предзаказать The Callisto Protocol всего за 1085 рублей. Что ж, низкая цена продержалась недолго.

Цена The Callisto Protocol в Steam взлетела втрое
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Теперь новое творение создателя Dead Space в сервисе Valve стоит втрое дороже — 3645 руб.

По сюжету The Callisto Protocol, герою в далёком будущем нужно выбраться из космической тюрьмы, где полно различных монстров и опасностей. Главную роль в проекте исполняет Джош Дюамель («Трансформеры»).

Хоррор создают для PC, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One, а релиз игры состоится 2 декабря. Дополнительные новости по игре ожидаются на Summer Game Fest 2022, которая пройдёт завтра в 21:00 МСК.

Игры,Джош Дюамель,
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