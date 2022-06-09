Цена The Callisto Protocol в Steam взлетела втрое

Сегодня мы писали, что в Steam появилась возможность предзаказать The Callisto Protocol всего за 1085 рублей. Что ж, низкая цена продержалась недолго.
Теперь новое творение создателя Dead Space в сервисе Valve стоит втрое дороже — 3645 руб.
По сюжету The Callisto Protocol, герою в далёком будущем нужно выбраться из космической тюрьмы, где полно различных монстров и опасностей. Главную роль в проекте исполняет Джош Дюамель («Трансформеры»).
Хоррор создают для PC, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One, а релиз игры состоится 2 декабря. Дополнительные новости по игре ожидаются на Summer Game Fest 2022, которая пройдёт завтра в 21:00 МСК.