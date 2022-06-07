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1 час назад

В официальном трейлере Madden NFL 23 представили систему FieldSense

Игромания.ру

На днях Electronic Arts анонсировала новую часть своей знаменитой серии Madden NFL. А теперь компания опубликовала официальный трейлер Madden NFL 23. Его посвятили игровой системе FieldSense, основанной на концепциях легендарного тренера Джона Мэддена.

В официальном трейлере Madden NFL 23 представили систему FieldSense
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игровая система FieldSense должна стать основой сверхреалистичного игрового процесса, давая игрокам больше контроля над каждой позицией. Она позволяет выполнять нокауты в воздухе, проводить особые пасы и подкаты, основываясь на навыках футболистов.

ТРЕЙЛЕР

Для FieldSense создано более 3500 новых анимаций. Но из-за использования новейших технологий доступна система будет только на PlayStation 5 и XBox Series.

Madden NFL 23 выходит 19 августа на РС и консолях. Electronic Arts впервые за два десятилетия поместила на обложки всех изданий самого Джона Мэддена, а в игре можно будет услышать ремастированные реплики тренера.

Игры,Джон Мэдден,
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