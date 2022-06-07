В официальном трейлере Madden NFL 23 представили систему FieldSense

На днях Electronic Arts анонсировала новую часть своей знаменитой серии Madden NFL. А теперь компания опубликовала официальный трейлер Madden NFL 23. Его посвятили игровой системе FieldSense, основанной на концепциях легендарного тренера Джона Мэддена.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игровая система FieldSense должна стать основой сверхреалистичного игрового процесса, давая игрокам больше контроля над каждой позицией. Она позволяет выполнять нокауты в воздухе, проводить особые пасы и подкаты, основываясь на навыках футболистов.

Для FieldSense создано более 3500 новых анимаций. Но из-за использования новейших технологий доступна система будет только на PlayStation 5 и XBox Series.