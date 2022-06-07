В официальном трейлере Madden NFL 23 представили систему FieldSense

На днях Electronic Arts анонсировала новую часть своей знаменитой серии Madden NFL. А теперь компания опубликовала официальный трейлер Madden NFL 23. Его посвятили игровой системе FieldSense, основанной на концепциях легендарного тренера Джона Мэддена.
Игровая система FieldSense должна стать основой сверхреалистичного игрового процесса, давая игрокам больше контроля над каждой позицией. Она позволяет выполнять нокауты в воздухе, проводить особые пасы и подкаты, основываясь на навыках футболистов.
Для FieldSense создано более 3500 новых анимаций. Но из-за использования новейших технологий доступна система будет только на PlayStation 5 и XBox Series.
Madden NFL 23 выходит 19 августа на РС и консолях. Electronic Arts впервые за два десятилетия поместила на обложки всех изданий самого Джона Мэддена, а в игре можно будет услышать ремастированные реплики тренера.