В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
18 минут назад

Слух: следующее дополнение для GTA Online посвятят Майклу из GTA 5

Чемпионат.com

Датамайнер под ником rollschuh2282 изучил файлы GTA Online для PS5 и Xbox Series и обнаружил там упоминание потенциального дополнения. Оно связано с Майклом — одним из протагонистов GTA 5.

Слух: следующее дополнение для GTA Online посвятят Майклу из GTA 5
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

В коде проекта обнаружилась новая точка спауна сюжетного события около киностудии Record A Studios. Именно там Майкл помогал режиссёру Соломону Ричардсу решить проблемы со съёмками его нового фильма.

Намёки на дополнение с Майклом появились ещё в прошлом крупном обновлении с Франклином. В одной из миссий герой заявляет, что на киностудии работает его друг в качестве продюсера — именно до этой должности и дослужился Майкл.

Последнее на данный момент дополнение для GTA Online вышло полгода назад — в декабре 2021 года. Авторы продолжили историю Франклина и познакомили героя с рэпером Доктором Дре. Судя по всему, анонс следующего аддона уже не за горами.

Игры,Андре Янг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители