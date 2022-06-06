Слух: следующее дополнение для GTA Online посвятят Майклу из GTA 5

Датамайнер под ником rollschuh2282 изучил файлы GTA Online для PS5 и Xbox Series и обнаружил там упоминание потенциального дополнения. Оно связано с Майклом — одним из протагонистов GTA 5.

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В коде проекта обнаружилась новая точка спауна сюжетного события около киностудии Record A Studios. Именно там Майкл помогал режиссёру Соломону Ричардсу решить проблемы со съёмками его нового фильма.

Намёки на дополнение с Майклом появились ещё в прошлом крупном обновлении с Франклином. В одной из миссий герой заявляет, что на киностудии работает его друг в качестве продюсера — именно до этой должности и дослужился Майкл.