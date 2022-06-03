Для нового PS VR выйдет одна из самых скандальных космических игр

Основатель Hello Games Шон Мюррей объявил о том, что космический симулятор No Man's Sky выйдет на PlayStation VR2.В 2019 году разработчики выпустили крупное расширение Beyond, которое добавило поддержку VR-режима на PS4 и РС. Тогда были перестроены и переработаны различные элементы игры для максимального погружения.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Теперь перед Hello Games открываются новые возможности, которые можно будет реализовать благодаря мощности PlayStation 5, новому шлему PS VR2 и контроллеру Sense.

Подробнее об особенностях No Man’s Sky для PlayStation VR2 обещают рассказать в ближайшие месяцы. Также напомним, что этим летом разработчики запланировали выпустить No Man’s Sky на Nintendo Switch.