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1 час назад

Космический симулятор No Man's Sky доберётся до PS VR2

Игромания.ру

Основатель Hello Games Шон Мюррей объявил о том, что космический симулятор No Man's Sky выйдет на PlayStation VR2.В 2019 году разработчики выпустили крупное расширение Beyond, которое добавило поддержку VR-режима на PS4 и РС. Тогда были перестроены и переработаны различные элементы игры для максимального погружения.

Для нового PS VR выйдет одна из самых скандальных космических игр
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Теперь перед Hello Games открываются новые возможности, которые можно будет реализовать благодаря мощности PlayStation 5, новому шлему PS VR2 и контроллеру Sense.

Подробнее об особенностях No Man’s Sky для PlayStation VR2 обещают рассказать в ближайшие месяцы. Также напомним, что этим летом разработчики запланировали выпустить No Man’s Sky на Nintendo Switch.

А первой игрой для PlayStation VR2 станет Horizon Call of the Mountain, надкоторой работают Guerrilla и Firesprite Games — ролик игры показали на прошедшей State of Play. О дате релиза самого шлема виртуальной реальности пока неизвестно.

Игры,Шон Мюррей,
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