Пять игр, похожих на Dorfromantik

Пастельная головоломка Dorfromantik, которая не так давно вышла из раннего доступа Steam, быстро стала одной из самых высоко оцененных игр платформы по версии пользователей. Успокаивающий геймплей, милый визуальный дизайн, простые, но интересные механики — практически идеальный рецепт успеха. Но Dorfromantik далеко не первая и не единственная игра, построенная по этой формуле. Мы собрали пять похожих проектов, которые тоже более чем достойны внимания.

Фото: Toukana Interactive Toukana Interactive

Carcassonne — Tiles & Tactics

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Если вам нравится вдумчивый процесс планировки ландшафта, но хочется чего-то более кризисного и головоломного, то есть смысл попробовать цифровую версию Carcassonne — одной из лучших настольных игр всех времен. Во многом именно она послужила ключевым источником вдохновения для Dorfromantik. Игровой процесс также завязан на раскладку тайлов, из которых постепенно образуются города, поля и реки, но одним строительством процесс не ограничивается — территорию еще и нужно вовремя переделать, чтобы не подарить сопернику победные очки. Механики «Каркассона» настолько просты, что в них разберется даже ребенок, но стратегической глубины хоть отбавляй.

Asmodee Digital

Islanders

Islanders предлагает игроку заняться обустройством живописных поселений на процедурно-сгенерированных островах. Поразительно ярких и красочных, но, как правило, довольно тесных — в чем и заключается суть паззла. На ограниченной территории здания нужно размещать аккуратно, чтобы они приносили максимум очков: по достижению определенного порога очков игрок получает новый комплект зданий и может продолжать застройку. Получается компактная, но энергоемкая головоломка на оптимизацию для любителей бить собственные рекорды. Впрочем, никто не мешает заходить в Islanders просто для того, чтобы строить милые деревеньки в разных биомах — от скалистых архипелагов до заснеженных фьордов и пустынь.

Coatsink

Townscaper

Townscaper нельзя назвать игрой в привычном смысле слова. Это скорее генератор акварельных, безмерно очаровательных городов, который позволяет творить причудливую архитектуру без каких-либо ограничений. От игрока требуется только выбрать цветовую палитру и возить мышкой по экрану — за все остальное отвечают процедурные алгоритмы, способные создать чудесный пейзаж буквально из ничего. Кому-то такой геймплей справедливо покажется слишком примитивным, но медитативный процесс неожиданно хорошо успокаивает нервы.

Raw Fury

Cloud Gardens

Cloud Gardens — меланхоличная игра про пост-апокалиптическое садоводство на руинах цивилизации. Игроку предстоит озеленить заброшенные участки городов, разрушенные магистрали, парковки торговых центров и другие места, где когда-то кипела жизнь. Обвить плющом колонну автомобильного моста, украсить дорожные знаки и линии электропередач лианами, посадить гигантский кактус в развороченном холодильнике — и теперь мертвый пейзаж похож на трехмерный бонсай. Технически в Cloud Gardens есть уровни, где нужно выполнять определенные задачи, но это лишь формальность: головоломки совсем не сложные, главное здесь — настроение.

Noio

Slipways

Slipways — игра немного другого толка, однако она все равно может прийтись по вкусу тем, кто хочет чего-то более комплексного. Хотя сами авторы называют ее «4Х-стратегией в миниатюре», на деле это скорее логистический паззл, где игроку нужно построить собственную космическую империю из цепочки планет. Каждая планета в составе государства производит тот или иной ресурс, но взамен потребляет другой — чтобы экономика работала как следует, их нужно соединить между собой транспортными магистралями. Проблема только в том, что пути снабжения категорически не могут пересекаться: для оптимальной логистики придется серьезно поломать голову над расположением планет и множеством других нюансов. Одна партия в Slipways занимает всего час, так что она хорошо заходит в качестве небольшой игры для перерыва или перед сном.