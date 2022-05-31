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1 час назад

Фанаты Horizon Zero Dawn нашли того, кто сможет идеально сыграть Элой в экранизации

Cq.ru

26 мая стало известно, что Sony планирует экранизировать еще три игры — God of War , Gran Turismo и Horizon Zero Dawn.

Фанаты Horizon Zero Dawn нашли идеальную актрису на роль Элой
Фото: ReutersReuters

Поклонники последней самостоятельно выбрали самую подходящую кандидатуру на роль героини. Фанаты сошлись во мнении, что актриса Роуз Лесли идеально вольется в образ Элой — главной героини Horizon.

Роуз Лесли главным образом известна по роли Игритт в сериале «Игра престолов». Героинь объединяет не только цвет волос, но и выбор оружия — обе стреляют из лука. Учитывая, что за экранизацию Horizon Zero Dawn отвечает платформа Netflix, едва ли приходится надеяться, что мнение фанатов будет услышано.

Игры,Роуз Лесли,Netflix,
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