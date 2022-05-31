Фанаты Horizon Zero Dawn нашли идеальную актрису на роль Элой

26 мая стало известно, что Sony планирует экранизировать еще три игры — God of War , Gran Turismo и Horizon Zero Dawn.

Поклонники последней самостоятельно выбрали самую подходящую кандидатуру на роль героини. Фанаты сошлись во мнении, что актриса Роуз Лесли идеально вольется в образ Элой — главной героини Horizon.

Роуз Лесли главным образом известна по роли Игритт в сериале «Игра престолов». Героинь объединяет не только цвет волос, но и выбор оружия — обе стреляют из лука. Учитывая, что за экранизацию Horizon Zero Dawn отвечает платформа Netflix, едва ли приходится надеяться, что мнение фанатов будет услышано.