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1 час назад

Twitch запретил упоминать Dr Disrespect на турнире по Fortnite, хотя он организовал его

Чемпионат.com

Twitch продолжает бойкотировать стримера Dr Disrespect, которому выдали перманентную блокировку на платформе в 2020 году. Пару дней назад контентмейкер и организатор чемпионатов BoomTV провели турнир по Fortnite с призовым фондом в $ 100 тыс., куда пригласили других известных личностей.

Twitch запретил упоминать имя главного организатора турнира по Fortnite
Фото:  DR DISRESPECT DR DISRESPECT

Им пришлось полностью отказаться от фразы «Dr Disrespect» во время своих трансляций и соблюдать серию странных правил, чтобы не словить бан на канал. Например, им порекомендовали не показывать на стриме никаких изображений, связанных с ним, и отключить его голосовой чат.

То есть Dr Disrespect даже не мог пообщаться с участниками или хоть как-то появиться на своём же чемпионате.

Dr Disrespect вроде бы уладил все проблемы с платформой ещё в марте 2022 года, однако стороны так и не прокомментировали причину разногласий. Но уже тогда стало понятно, что администрация не хочет никаких упоминаний о контентмейкере на площадке. За это, например, заблокировали канал гроссмейстера Хикару Накамуры — он просто показал, как Dr Disrespect сыграл в шахматы с DrLupo.

Dr Disrespect — одна из звёзд Twitch и один из самых известных стримеров планеты. Он прославился благодаря эффектному образу парня с густой причёской в очках, а также из-за любви к королевским битвам. Контентмейкер также считается разработчиком игр — он помог авторам Call of Duty: Advanced Warfare с картами для мультиплеера. А ещё он выпустил книгу, где подробно рассказал о своей карьере.

Игры,Хикару Накамура,
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