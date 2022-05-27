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40 минут назад

Долгожданное обновление с грязью и лягушками для Minecraft выйдет в июне

Чемпионат.com

Студия Mojang объявила дату выхода обновления Wild, которое анонсировали ещё в прошлом году. Апдейт выйдет уже 7 июня и добавит в игру грязевые блоки, лягушек, лодки с сокровищами и болота.

Minecraft получит большое обновление с лягушками
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как уже ранее сообщали разработчики, грязь работает во многом так же, как и в реальной жизни. Например, для её появления достаточно взаимодействия воды с землёй. Если создать грязь и поставить её на солнце, то через некоторое время она превратится в глину. И, конечно, при добавлении пшеницы и песка в грязь получатся глиняные кирпичи для постройки домов, замков и других сооружений.

Лягушки, которые в бета-версиях игры уже стали мемом, будут спауниться в болотах и специальных зарослях, а питаться они будут светлячками. Также игроков ждёт новый биом — Deep Dark. Его можно будет найти ниже уровня коренной породы (бедрока). В нём игроки смогут исследовать руины древней цивилизации и сразиться с ужасающими безглазыми Надзирателями.

Обновление Wild выйдет 7 июня для Bedrock и Java-версий Minecraft на ПК, консолях и мобильных устройствах.

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