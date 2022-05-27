Для Age of Empires 3 вышло дополнение c Италией, Мальтой и экономическим режимом Tycoon

Разработчики Age of Empires 3: Definitive Edition выпустили расширение Knights of the Mediterranean. Оно добавило в игру сразу две цивилизации: Италию и Мальту.

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Помимо двух новых цивилизаций для серии, в игре появился экономический режим Tycoon. В нём игроки должны сместить фокус с военных успехов на достижение экономического превосходства. Кроме того, разработчики добавили 8 исторических карт, ландшафт которых создаётся случайным образом. Каждая из них предлагает уникальную цель, основанную на самых знаменитых военных конфликтах в Европе.