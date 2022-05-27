Sony прекратит выпуск игр для PlayStation 4

Компания Sony планирует прекратить выпуск новых игр для консоли PlayStation 4. Об этом сообщает издание Pocket-lint.

Фото: Sony Sony

Отказ от новинок для PS4 будет поэтапным и растянется на несколько лет. Согласно данным с бизнес-брифинга PlayStation, разработка и выпуск игр прекратятся к 2025 году.

В настоящий момент большая часть моделей PlayStation 4 снята с производства. К 2025 году консоли исполнится уже 12 лет.

Отмечается, что новые игры на PS4 в первую очередь перестанут выпускать Sony и партнеры компании. Сторонние студии по-прежнему смогут портировать свои разработки на консоль.