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1 час назад

Sony прекратит выпуск игр для PlayStation 4

Москва24

Компания Sony планирует прекратить выпуск новых игр для консоли PlayStation 4. Об этом сообщает издание Pocket-lint.

Sony прекратит выпуск игр для PlayStation 4
Фото: SonySony

Отказ от новинок для PS4 будет поэтапным и растянется на несколько лет. Согласно данным с бизнес-брифинга PlayStation, разработка и выпуск игр прекратятся к 2025 году.

В настоящий момент большая часть моделей PlayStation 4 снята с производства. К 2025 году консоли исполнится уже 12 лет.

Отмечается, что новые игры на PS4 в первую очередь перестанут выпускать Sony и партнеры компании. Сторонние студии по-прежнему смогут портировать свои разработки на консоль.

В апреле стало известно, что современные PlayStation 5 смогут запускать игры времен PlayStation 3. При этом эксперты отмечают, что работа тайтлов с PS3 на другом устройстве сопряжена с особенностями архитектуры консоли.

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