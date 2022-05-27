Хендерсон: сделка между Sony и Activision действует на три ближайшие Call of Duty

Как сообщает Том Хендерсон, сделка между Sony и Activision затронет три ближайшие игры серии Call of Duty: Modern Warfare II, Warzone 2 и шутер за авторством Treyarch.

Это подразумевает как очевидный релиз проектов на консолях Sony, так и некоторые преимущества — например, ранний бета-тест MWII для обладателей PlayStation, о котором стало известно недавно.

Следовательно, тем более не приходится ждать появления новых Call of Duty в Game Pass, особенно на релизе, до 2025 или даже 2026 года (в зависимости от того, когда выйдет третья игра). Ну а однозначно судить о дальнейшей судьбе серии пока что не представляется возможным — её вполне могут сделать эксклюзивом Xbox.