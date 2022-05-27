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45 минут назад

Наконец-то достучались. Valve пообещала спасти Team Fortress 2

Чемпионат.comиещё 2

Недавно СМИ массово обратили внимание на просьбы фанатов Team Fortress 2 спасти игру. Шутер тонет в читерах и ботах, а игроки во время матчей позволяют себе оскорблять других пользователей.

Наконец-то достучались. Valve пообещала спасти Team Fortress 2
Фото: Игромания.ruИгромания.ru

В дело вмешался даже актёр Робин Актин Даунс, который в шутере озвучил Медика. Он пообещал связаться с Valve и привлечь её внимание к проблеме. Случилось чудо! Возможно, в этом есть и заслуга Робина Актина Даунса, но Valve действительно отреагировала на все просьбы фанатов.

Компания заявила, что услышала комьюнити и уже работает над исправлением проблем.

Сообщество TF2, мы слышим вас! Мы любим эту игру и знаем, что вы тоже. Мы видим, насколько большой стала эта проблема, и работаем над её улучшением.

В комментариях аудитория обрадовалась, что наконец-то смогла достучаться до Valve. Не без помощи СМИ и других людей, конечно.

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