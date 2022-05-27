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1 час назад

Гоночный симулятор Gran Turismo 7 получил бесплатный апдейт 1.15

MMO13

Polyphony Digital представили свежий трейлер, посвященный бесплатному обновлению под номером 1.15 для гоночного автосимулятора Gran Turismo 7. Прямо сейчас все владельцы эксклюзива могут опробовать три спортивных автомобиля, среди которых Suzuki Vision Gran Turismo, Roadster Shop Rampage и Toyota GR010 HYBRID ’21. Также раздел «В фокусе» (для фоторежима) получил категорию в виде локации «Новый Орлеан».

Гоночный симулятор Gran Turismo 7 получил бесплатный апдейт 1.15
Фото: championat.comchampionat.com

Gran Turismo 7 — это гоночный автосимулятор от Polyphony Digital и издателя Sony Interactive Entertainment, являющийся эксклюзивным для платформы PlayStation. Тут игрокам доступно огромное количество спортивных автомобилей разных классов, а также именитые трассы, где можно показать свое мастерство против других пользователей в онлайне.

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