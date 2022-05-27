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1 час назад

Deadline: режиссёр Нил Бломкамп снимет фильм по франшизе Gran Turismo

Чемпионат.comиещё 1

Журналисты Deadline выяснили детали следующего фильма по мотивам эксклюзива PlayStation. Судя по информации, Sony планирует экранизировать свою гоночную франшизу Gran Turismo, а режиссёром станет Нил Бломкамп. Проект всё ещё находится на ранней стадии.

Deadline: режиссёр Нил Бломкамп снимет фильм по франшизе Gran Turismo
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Другие дополнительные детали об экранизации пока неизвестны, Sony не анонсировала её. Возможно, проект представят в обозримом будущем, если планы на режиссёра и прочее обернутся успехом.

Сейчас Sony готовит сразу несколько экранизаций своих культовых франшиз, среди которых сериалы по мотивам Horizon Zero Dawn и God of War. При этом компания уже отметилась громким успехом в кинопрокате — вышедший недавно «Анчартед: На картах не значится» собрал $ 400 млн в мировом прокате.

Нил Бломкамп известен такими фильмами, как «Район №9», «Элизиум — рай не на Земле» и «Робот по имени Чаппи».

Игры,Нил Бломкамп,
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