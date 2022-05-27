Новый «Ведьмак» уже прошёл первый этап разработки

CD Projekt на последнем квартальном отчёте рассказала, что первый этап разработки нового «Ведьмака» уже позади. Речь про стадию исследования — видимо, команда сформировала общее видение продолжения.
Впереди этап предварительного производства, когда разработчикам предстоит заняться прототипированием, сценарием, механиками и геймплейной основой. На это может уйти примерно пару лет, но может и больше. Затем ещё предстоит пройти через активное производство — оно тоже может занять где-то два года.
То есть да, релиз раньше 2026 года ждать вряд ли стоит.
Позже CD Projekt детальнее рассказала о разработке:
Новый «Ведьмак» станет началом новой саги, поэтому прямого продолжения истории Геральта из оригинальной трилогии ждать точно не стоит. На единственном постере при этом изображён ведьмачий медальон Школы Рыси — новой для франшизы.