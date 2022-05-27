Новый «Ведьмак» уже прошёл первый этап разработки

Впереди этап предварительного производства, когда разработчикам предстоит заняться прототипированием, сценарием, механиками и геймплейной основой. На это может уйти примерно пару лет, но может и больше. Затем ещё предстоит пройти через активное производство — оно тоже может занять где-то два года.