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1 час назад

Новый «Ведьмак» уже прошёл первый этап разработки

Чемпионат.com

CD Projekt на последнем квартальном отчёте рассказала, что первый этап разработки нового «Ведьмака» уже позади. Речь про стадию исследования — видимо, команда сформировала общее видение продолжения.

Новый «Ведьмак» уже прошёл первый этап разработки
Фото: ВикипедияВикипедия

Впереди этап предварительного производства, когда разработчикам предстоит заняться прототипированием, сценарием, механиками и геймплейной основой. На это может уйти примерно пару лет, но может и больше. Затем ещё предстоит пройти через активное производство — оно тоже может занять где-то два года.

То есть да, релиз раньше 2026 года ждать вряд ли стоит.

Позже CD Projekt детальнее рассказала о разработке:

Новый «Ведьмак» станет началом новой саги, поэтому прямого продолжения истории Геральта из оригинальной трилогии ждать точно не стоит. На единственном постере при этом изображён ведьмачий медальон Школы Рыси — новой для франшизы.

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