Что говорят о Sniper Elite 5 — новой части снайперского экшена от Rebellion

Сегодня состоялся релиз Sniper Elite 5 — очередного выпуска серии снайперских экшенов от студии Rebellion. На этот раз легендарный стрелок Карл Фейрберн выйдет на охоту во Франции, чтобы помочь бойцам Сопротивления и отрядам Союзников сорвать немецкий проект «Кракен» — коварный план, который способен решить исход войны прямо накануне высадки в Нормандии.

Фото: Rebellion Rebellion

Что касается игрового процесса, пятая часть Sniper Elite не отходит от прочно устоявшихся традиций серии. В роли снайпера-диверсанта игроку нужно скрытно исследовать массивные локации, параллельно выполняя различные цели, вроде уничтожения стратегических объектов и ликвидации важных целей — например, вражеских офицеров и командующих. Что касается механик, Sniper Elite 5 практически не отличается от предшественниц: дальние выстрелы, красиво снятые в замедленной съемке, довольно реалистичная физика стрельбы, тайный саботаж, перестрелки в открытом бою — словом, все как обычно. Кооперативный режим на двоих игроков и соревновательные матчи тоже никуда не делись.

Rebellion

Но есть и несколько довольно важных новшеств. Во-первых, Sniper Elite 5 предлагает подробную настройку огнестрельного оружия: на каждый образец можно установить множество различных обвесов, от прикладов и магазинов до сменных стволов, глушителей и рукоятей. Во-вторых, во время прохождения одиночной миссии в игру может вторгнуться немецкий снайпер под контролем другого игрока, который начнет охоту на главного героя — примерно так же, как это было в Deathloop.

Мнения критиков разделились. Большинство журналистов считает, что Sniper Elite 5 поддерживает стабильно высокую планку качества, заданную предыдущими играми серии. Однако далеко не все согласны, что это хорошо: за исключением пары существенных нововведений, игра предлагает примерно тот же, несколько приевшийся, опыт, что и предыдущие части. Некоторые также отмечают, что акцент на открытых перестрелках только мешает отличному снайперскому геймплею.

Жанр: шутер, стелс-экшен

шутер, стелс-экшен Разработчик: Rebellion

Rebellion Издатель: Rebellion

Rebellion Дата выхода: 26 мая 2022

26 мая 2022 Платформы: ПК (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Rock Paper Shotgun

Sniper Elite 5 сохраняет характерные для серии снайперские механики, но перестрелки в ближнем бою скорее напрасно отвлекают от главного аттракциона игры, из-за чего задания ощущаются монотонными. Авторы постоянно вынуждают героя идти в открытый бой, хотя геймплей лучше всего раскрывается в прямо противоположных ситуациях, когда мастер-снайпер разглядывает цель в прицел издалека. Режим вторжений поднимает ставки и повышает напряжение, настройка оружия позволяет грамотно подогнать инструменты под себя, но регулярные перерывы на коридорные пострелушки мешают Sniper Elite 5 раскрыть весь свой потенциал.

Eurogamer

Благодаря механике вторжений Sniper Elite 5 выполняет главную цель любой игры о снайперах: она убедительно воссоздает напряжение битвы Джуда Лоу и Эда Харриса из фильма «Враг у ворот». Если вы смотрели его в детстве, когда были слишком малы, чтобы понимать происходящее, и думали, как круто было бы поиграть в нечто подобное, то пожалуйста — теперь такая игра действительно существует. Прибавьте к вторжениям великолепные уровни-песочницы и самую интересную репрезентацию событий Второй мировой за последние десять лет, и на выходе получится одна из самых увлекательных игр года.

Rebellion

Shacknews (оценка 90/100)

Sniper Elite 5 прекрасно понимает, какой именно игрой она хочет быть, и отлично справляется со своими задачами. Показ выстрелов в рентгеновском эффекте как всегда хорош, а грамотные правки механик стелса и левелдизайна помогают сюжетной кампании не терять темп между зрелищными моментами. Режим выживания против волн противников придает сетевой игре непривычную динамику, но те, кто хотят более традиционного опыта, тоже не будут обделены. Сложно представить, что поклонники серии в принципе могут быть недовольны Sniper Elite 5.

PC Invasion (оценка 75/100)

Sniper Elite 5 вновь использует проверенную временем формулу, которая помогла франшизе стать хитом, однако навязчивое ощущение дежавю начинает раздражать все сильнее по мере прохождения. ИИ противников все еще проявляет феноменальную глупость, пафосные анимации выстрелов ничем не отличаются от тех, что мы уже видели тысячу раз. Sniper Elite 5 предлагает большие локации, но очень маленькую свободу действий и самовыражения. Хотя некоторые режимы сетевой игры все еще способны увлечь.