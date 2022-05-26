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24 минуты назад

Sony намерена сместить акцент в сторону игр-сервисов к 2025 году

Игромания.ру

Sony планирует шагать в ногу со временем, инвестируя всё больше средств в игры-сервисы. В текущем финансовом году компания планирует вложить в них 49% инвестиций, а остальные 51% отойдут традиционным играм — ААА-блокбастерам, ориентированным на одиночное прохождение.

Sony намерена сместить акцент в сторону игр-сервисов к 2025 году
Фото: Игромания.ру - Игровые новостиИгромания.ру - Игровые новости

Правда, уже в 2025 году картина изменится, и ставка будет сделана на игры-сервисы — в них будет инвестировано 55%. Количество таких франшиз к этому времени достигнет 12, если всё пойдёт по плану. Кстати, в прошлом финансовом году у компании был ровно один такой проект — MLB: The Show 22.

При этом не стоит ожидать ухудшения качества ААА-проектов или их количества — объём инвестиций будет также увеличен к 2025 году, просто слегка поменяются приоритеты.

Также Sony возлагает большие надежды на мобильный рынок, планируя выпуск ряда проектов по уже существующим франшизам. С этой целью компания создаст несколько новых студий, а также планирует заняться изданием сторонних проектов.

Сотрудничать Sony, по словам Джима Райана, будет лишь с «уважаемыми, известными и успешными разработчиками». Также компания намерена интегрировать кросс-игру во все проекты, где данное решение будет уместно.

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