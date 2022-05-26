В стартовой линейке PlayStation VR 2 будет больше 20 игр

Сразу после релиза гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR 2 на ней будет доступно более 20 игр. Об этом рассказал президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан во время ежегодного конференции корпорации Sony.
В стартовую линейку PlayStation VR 2 войдут как игры от внутренних студий Sony Interactive Entertainment, так и от сторонних разработчиков. На момент публикации материала был анонсирован только один тайтл для гарнитуры виртуальной реальности Sony следующего поколения — Horizon Call of the Mountain. Подробностей о последнем пока нет.
Ранее сообщалось, что Sony Interactive Entertainment планирует существенно усилить присутствие на рынках видеоигр для ПК и мобильных устройств. По прогнозам компании, к концу 2025 финансового года половина релизов SIE придутся на эти две платформы, остальное — на PlayStation 5.