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1 час назад

В стартовой линейке PlayStation VR 2 будет больше 20 игр

CyberSport.ruиещё 2

Сразу после релиза гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR 2 на ней будет доступно более 20 игр. Об этом рассказал президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан во время ежегодного конференции корпорации Sony.

В стартовой линейке PlayStation VR 2 будет больше 20 игр
Фото: CyberSportCyberSport

В стартовую линейку PlayStation VR 2 войдут как игры от внутренних студий Sony Interactive Entertainment, так и от сторонних разработчиков. На момент публикации материала был анонсирован только один тайтл для гарнитуры виртуальной реальности Sony следующего поколения — Horizon Call of the Mountain. Подробностей о последнем пока нет.

Ранее сообщалось, что Sony Interactive Entertainment планирует существенно усилить присутствие на рынках видеоигр для ПК и мобильных устройств. По прогнозам компании, к концу 2025 финансового года половина релизов SIE придутся на эти две платформы, остальное — на PlayStation 5.

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