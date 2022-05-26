В стартовой линейке PlayStation VR 2 будет больше 20 игр

Сразу после релиза гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR 2 на ней будет доступно более 20 игр. Об этом рассказал президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан во время ежегодного конференции корпорации Sony.

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В стартовую линейку PlayStation VR 2 войдут как игры от внутренних студий Sony Interactive Entertainment, так и от сторонних разработчиков. На момент публикации материала был анонсирован только один тайтл для гарнитуры виртуальной реальности Sony следующего поколения — Horizon Call of the Mountain. Подробностей о последнем пока нет.