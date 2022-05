Sony работает над экранизациями God of War, Horizon Zero Dawn и Gran Turismo

Так, Amazon снимет адаптацию God of War, а Netflix — сериал по Horizon Zero Dawn. Также Sony работает над экранизацией гоночного симулятора Gran Turismo — кто именно возьмётся за него, пока неизвестно. А прямо сейчас ведутся съёмки The Last of Us — сериала по культовой игре «Одни из нас». Премьера запланирована на начало 2023 года.