Стала известна дата выхода новых PS и Xbox

Компания TCL дала прогноз касательно развития рынка игровых консолей в рамках пресс-конференции в Польше, об этом сообщил новостной портал PPE.

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Китайский производитель телевизоров заявил, что готовится к появлению более мощных версий консолей Playstation 5 Pro и Xbox Series X/S в течение 2023–2024 годов. По данным компании, консоли будут поддерживать производительность на уровне 60–120 FPS, разрешение 4К и масштабирование до 8К без потери в производительности.

Прошлое поколение консолей Xbox One и PlayStation 4 также обзавелись улучшенными версиями Xbox One X и PlayStation 4 Pro спустя несколько лет после выхода оригинальный версий.