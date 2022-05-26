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23 минуты назад

Стала известна дата выхода новых PS и Xbox

Газета.Ru

Компания TCL дала прогноз касательно развития рынка игровых консолей в рамках пресс-конференции в Польше, об этом сообщил новостной портал PPE.

Стала известна дата выхода новых PS и Xbox
Фото: PSPS

Китайский производитель телевизоров заявил, что готовится к появлению более мощных версий консолей Playstation 5 Pro и Xbox Series X/S в течение 2023–2024 годов. По данным компании, консоли будут поддерживать производительность на уровне 60–120 FPS, разрешение 4К и масштабирование до 8К без потери в производительности.

Прошлое поколение консолей Xbox One и PlayStation 4 также обзавелись улучшенными версиями Xbox One X и PlayStation 4 Pro спустя несколько лет после выхода оригинальный версий.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что россиянин научился бесплатно играть в игры c PlayStation 4. Разработчик с ником InoriRus продемонстрировал эмулятор, который позволяет запускать образы видеоигр с PlayStation 4 на компьютере.

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