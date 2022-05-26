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31 минуту назад

В России официально признали игру CS:GO киберспортивной дисциплиной

ТАССиещё 3

Федерация компьютерного спорта России (ФКС) добилась признания новой киберспортивной дисциплины "тактический трехмерный бой". Об этом ТАСС в среду сообщил президент ФКС Дмитрий Смит.

В России официально признали игру CS:GO киберспортивной дисциплиной
Фото: ТАССТАСС

Новая дисциплина компьютерных видов спорта включает в себя игры Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Valorant, Rainbow Six: Siege, Warface, Armored Warfare, Overwatch, World of Tanks и War Thunder.

"Официальное признание министерством спорта дисциплины "тактический трехмерный бой" открывает уникальные новые возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России, - сказал Смит. - В ближайшей перспективе это позволит миллионам россиян реализовать свой потенциал в качестве профессиональных киберспортсменов в данных видах программы. Как внутри страны, так и на международной арене".

"Мы планируем в ближайшее время включать турниры по новой дисциплине в официальный план массовых соревнований ФКС. И рассчитываем на новые победы и достижения. Выражаем благодарность коллегам из Минспорта за поддержку компьютерного спорта. Надеемся, что признание новой дисциплины даст дорогу в будущее большому количеству талантливых российских киберспортсменов", - добавил Смит.

Признание данной дисциплины позволяет проводить официальные соревнования, такие как чемпионат и Кубок России по компьютерному спорту, по вышеперечисленным видам программ на территории Российской Федерации.

Игры,Дмитрий Смит,
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