В России официально признали игру CS:GO киберспортивной дисциплиной

"Официальное признание министерством спорта дисциплины "тактический трехмерный бой" открывает уникальные новые возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России, - сказал Смит. - В ближайшей перспективе это позволит миллионам россиян реализовать свой потенциал в качестве профессиональных киберспортсменов в данных видах программы. Как внутри страны, так и на международной арене".