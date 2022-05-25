В No Man’s Sky добавят космических китов и временные петли

Hello Games анонсировала дополнение для No Man’s Sky. Оно получило название Leviathan и будет доступно с 25 мая.
Обновление внесет элементы rogue-like: новая экспедиция отправит пользователей во временную петлю, из которой им предстоит выбраться. После перезапуска сохраняются накопленные ресурсы и так называемая память Вселенной, которая и поможет разорвать петлю. Кроме того, пользователи могут рассчитывать на новые улучшения кораблей и космических китов — последних можно добавить в собственный флот.
No Man's Sky вышла в августе 2016 года и была раскритикована как геймерами, так и журналистами. Игроки жаловались на пустой мир, скудный геймплей и отсутствие многих обещанных механик. Из-за этого первое время у тайтла были «в основном негативные» отзывы. Впоследствии разработчики выпустили большое количество дополнительного контента, из-за чего доля положительных оценок постоянно росла.