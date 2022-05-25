В No Man’s Sky добавят космических китов и временные петли

Hello Games анонсировала дополнение для No Man’s Sky. Оно получило название Leviathan и будет доступно с 25 мая.

Фото: CyberSport CyberSport

Обновление внесет элементы rogue-like: новая экспедиция отправит пользователей во временную петлю, из которой им предстоит выбраться. После перезапуска сохраняются накопленные ресурсы и так называемая память Вселенной, которая и поможет разорвать петлю. Кроме того, пользователи могут рассчитывать на новые улучшения кораблей и космических китов — последних можно добавить в собственный флот.