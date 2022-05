Streets of Rage 4 вышла на iOS и Android — даже в России

Издатель Dotemu неожиданно выпустил Streets of Rage 4 на iOS и Android — причём игра доступна для покупки даже в России . Версия для устройств Apple обойдётся в 749 рублей , тогда как для ОС Google — 359 рублей .

Изначально Streets of Rage 4 вышла два года назад на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Продолжение вышло спустя 26 лет после третьей части, а разработчики новой части решили сделать стильную графику и в целом осовременили культовый beat 'em up.