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1 час назад

Авторы DC Universe Online отменили разработку MMORPG по комиксам Marvel

Игромания.ру

Представители холдинга Enad Global 7 объявили, что авторы DC Universe Online больше не работают над MMORPG по комиксам Marvel. О существовании проекта стало известно в прошлом году благодаря презентации для инвесторов — игрой должен был заниматься Джек Эммерт, ведущий дизайнер Cryptic Studios, который работал над City of Heroes, City of Villains, Marvel Universe Online и Star Trek Online.

MMORPG по комиксам Marvel не будет
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сейчас же представители EG7 пересмотрели собственные планы, оценив потенциальные риски разработки, дальнейшую стратегию и тому подобное — и в результате решили сосредоточиться на других долгосрочных проектах, отменив создание MMO.

EG7 планировала инвестировать в проект более 40 млн фунтов стерлингов (почти 50 млн долларов), которые теперь пойдут на несколько менее масштабных проектов. Последнее включает обновления для The Lord of Rings Online и DC Universe Online. А ещё EG7 хочет заняться собственными оригинальными проектами.

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