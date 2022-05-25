MMORPG по комиксам Marvel не будет

Представители холдинга Enad Global 7 объявили, что авторы DC Universe Online больше не работают над MMORPG по комиксам Marvel. О существовании проекта стало известно в прошлом году благодаря презентации для инвесторов — игрой должен был заниматься Джек Эммерт, ведущий дизайнер Cryptic Studios, который работал над City of Heroes, City of Villains, Marvel Universe Online и Star Trek Online.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сейчас же представители EG7 пересмотрели собственные планы, оценив потенциальные риски разработки, дальнейшую стратегию и тому подобное — и в результате решили сосредоточиться на других долгосрочных проектах, отменив создание MMO.