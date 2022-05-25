Пользователи требуют запретить азартные игры на Twitch

На сайте Сhange.org появилась обращение к крупнейшим рекламодателям на Twitch. Автор петиции призывает компании, в числе которых NVIDIA, McDonalds, PepsiCo, Electronic Arts и другие, заставить стримиговый сервис запретить показ азартных игр. За пять дней под ней подписались более 500 человек.
В обращении к рекламодателям говорится, что материалы компаний могут размещаться на трансляциях, продвигающих нерегулируемые онлайн-казино, которые наносят ущерб «молодой аудитории, а также расовым меньшинствам». Автор петиции отмечает, что некоторые из заведений позволяют регистрироваться на своих платформах несовершеннолетним, что нарушает этические нормы. Он также приводит в пример статистику, согласно которой в США 10 млн человек имеют серьезные проблемы с азартными играми, а каждый пятый гражданин с игровой зависимостью пытается покончить жизнь самоубийством.
Ранее в сети появилась петиция с требованием к Sony вернуть россиянам доступ к цифровому магазину PS Store. В тексте обращения сказано, что действия компании нарушают права пользователей. Авторы петиции отметили, что в случае бездействия со стороны компании они намерены обратиться в суд.