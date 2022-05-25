Насилие и игры с гравитацией — главное из превью The Callisto Protocol

Вчера в продажу поступил очередной номер издания Game Informer, главной темой которого стал хоррор The Callisto Protocol. В журнале расписаны не только впечатления журналистов, но и даны комментарии геймдиректора Глена Скофилда.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По его словам, идея проекта пришла ему ещё в 2019 году после ухода из Sledgehammer Games. Первоначально игра называлась Meteor Down, а её события разворачивались на Земле. Позже от этой задумки отказались.

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Также Скофилд боялся, что его новый проект будет слишком сильно походить на созданную им ранее Dead Space, но в конечно счёте геймдизайнер смекнул, что заниматься самокопированием не зазорно.

Что касается выбора партнёров, то с этим вопросом Глен обращался в Microsoft, PlayStation и даже Google. Найти общий язык в итоге удалось с Krafton. По словам Скофилда, издательство пообещало предоставить полную творческую свободу и своё слово сдержало.

Теперь поговорим непосредственно о самой игре и перечислим ключевые моменты, некоторые из которых уже были известны ранее:

События разворачиваются в 2320 году — человечество уже во всю исследует космос и занимается колонизацией.

Вселенная игры действительно связана с PUBG, но прямых отсылок к популярной «королевской битве» не будет — лишь небольшие «пасхалки».

Главный герой, перевозивший загадочный груз, впоследствии оказался в огромной тюрьме «Чёрное железо», которая оккупирована мутировавшими людьми.

Роль протагониста досталась Джошу Дюамелю, которого мы знаем по «Трансформерам» и «Наследию Юпитера».

Его герой — не подготовленный боец, но всё же мужчина, способный за себя постоять. В сражениях с монстрами в ход пойдёт не только найденное оружие, но и элементы окружения. Также протагонист будет манипулировать гравитацией с помощью некоего прибора под названием GRP. Благодаря ему можно, допустим, швырнуть оппонента в вентилятор.

Дизайн монстров — отдельная история. Разработчики сперва сканировали реальных людей, а затем начинали экспериментировать с мутациями на разных стадиях. Поэтому в The Callisto Protocol мы встретим как монстров, которые ещё сохранили часть былого облика, так и тех, кто мутировал окончательно.

В целях создания аутентичной расчленёнки авторы изучали полицейские рапорты и снимки с мест происшествия, дабы понять, как разлагается плоть и так далее.

Возможность ампутации тех или иных частей тела у врагов — не просто эффектный визуальный приём, а важная часть игрового процесса. Допустим, если лишить врага одной из рук, то он больше не сможет схватить героя.